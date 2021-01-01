В Молдове открыт Центр реагирования на киберугрозы для молдавских вооруженных сил. Он создан при поддержке Программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (SPS) в сотрудничестве с Агентством НАТО по информации и коммуникации (NCIA) в рамках многолетнего проекта.
Как сообщила пресс-служба министерства обороны, Центр поможет свести к минимуму любую угрозу, возникающую в результате киберинцидентов, обеспечит быстрое и эффективное восстановление, а также сможет предотвратить подобные инциденты в будущем, сообщает infotag.md.
В сообщении приводятся слова заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, который напомнил, что НАТО и Молдова являются партнерами уже более 25 лет.
«Наше сотрудничество поддерживает усилия РМ по реформированию и модернизации своих структур и институтов обороны и безопасности при полном соблюдении конституционного нейтралитета республики», - сказал он, добавив, что созданный механизм является прекрасным примером приверженности НАТО партнерству с Молдовой.
Министр обороны РМ Виктор Гайчук сказал, что завершением этого важного проекта, Молдова сделала шаг вперед в направлении увеличения своих возможностей киберзащиты.
«Создание Центра реагирования на киберинциденты Национальной армии Молдовы повысит позицию министерства обороны и его возможности по реагированию на киберугрозы», - отметил он.
Справка «ИНФОТАГ»: Проект разработан с учетом потребностей, определенных правительством РМ в тесной координации с техническими экспертами НАТО. Он включал специальные курсы и расширенные человеческие, технические и процедурные возможности для противодействия угрозам, которые могут повлиять на функциональность военных информационных систем, безопасность услуг и критически важную инфраструктуру. Проект был неотъемлемым компонентом Инициативы НАТО по наращиванию потенциала в области обороны и безопасности (DCB) для РМ. infotag.md