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Украина на втором месте в мире по экспорту зерна

Украина на втором месте в мире по экспорту зерна

Украина является важным игроком на международном рынке зерна и одним из гарантов продовольственной безопасности в мире, отметили в Минэкономики.

Украина по итогам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США. Об этом сказал замминистра развития экономики торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Тарас Качка, сообщает пресс-служба Минэкономики в в пятницу, 22 января.

"Украина является важным игроком на международном рынке зерна, одним из гарантов продовольственной безопасности в мире, и имеет потенциал в наращивании производства и экспорта зерновых. По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украины стала "серебряным призером", пропустив вперед только США", – сказал Качка во время 52-й сессии Международного совета по зерну, сообщает korrespondent.net.

По данным Министерства сельского хозяйства США в 2019-2020 МГ в рейтинге наибольших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое – по кукурузе, пятое – по пшенице.

Напомним, в 2020 году Украина собрала 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, что является самым низким показателем за три года. С начала 2020/2021 маркетингового года Украина экспортировала около 27,57 тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,3 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В том числе: 12,75 млн тонн пшеницы, 3,89 млн тонн ячменя, 10,52 млн тонн кукурузы и 81,2 тыс. тонн пшеничной муки.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:19
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