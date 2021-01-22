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Жительница Авдармы на 95-й день рождения получила электромобиль

Жительница Авдармы на 95-й день рождения получила электромобиль

Жительница села Авдарма Ольга Узун отметила 95-й день рождения. По случаю юбилейной даты меценаты, уроженцы села, подарили долгожительнице ценный подарок – электромобиль.

Ольга Георгиевна Узун является самым старшим жителем села Авдарма. За свою жизнь она пережила коллективизацию, Вторую мировую войну и голод 1946-1947 годов. Несмотря на преклонный возраст долгожительница сохраняет оптимизм и ясность ума, передает gagauzinfo.md

Со знаменательной датой юбиляра поздравила депутат Народного собрания от села Авдарма Елена Карамит. От имени меценатов, уроженцев села, она передала подарок – электромобиль

Благодаря электрической тяге машина способна проезжать на одном заряде до 150 километров.

Ольга Узун выразила признательность за дорогостоящий подарок. После того как ее дочь получит водительские права, долгожительница надеется чаще посещать многочисленных внуков и правнуков.

gagauzinfo.md
  • Сегодня, 08:28
  • DTV
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