Президент Вадим Красносельский завершил постановку задач органам государственной власти и управления. Посланием охвачено больше двух десятков сфер.
"Уважаемые коллеги. Стало традицией: ежегодно, начиная с 2017 года, Президент ставит задачи органам государственной власти и управления на текущий период. С появлением Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики поставлены основные задачи на восемь лет. Но есть необходимость ставить задачи на текущий год.
Истекший 2020 год, конечно, внес коррективы в работу Президента, правительства, в жизнедеятельность всего Приднестровья. Это было связано с рядом факторов. Первый фактор мировой – пандемия коронавируса. Скажу откровенно: я удовлетворен работой должностных лиц, задействованных в борьбе с пандемией. Я благодарен всем врачам, сотрудникам органов внутренних дел, силовых структур, гражданам, волонтерам, добровольцам, меценатам, должностным лицам – всем, кто внес лепту в построение механизма противодействия распространению пандемии коронавируса и, конечно же, лечение больных. В первую очередь это, конечно, врачи. Они находятся на передовой, спасают людей.
Второй фактор – внешнеполитический. Год был очень сложный. Прошли выборы депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. В Молдове были электоральные процессы. Теперь все стабилизировано, и я надеюсь на нормальную активную работу на внешнем периметре, в том числе при участии Верховного Совета.
Третий момент – это засуха. Она также повлияла на внутренние механизмы, экономику республики, на валютные балансы и так далее. Пострадали наши сельхозпроизводители и экономика в целом. Тем не менее, благодаря выработанным мерам Верховного Совета и правительства, реализованным механизмам мы сумели оказать действенную помощь всем, кто понес убытки из-за засухи на территории нашего государства. Кроме того, Российской Федерацией была оказана помощь тем сельхозпроизводителеям, кто реально понес потери из-за засухи на территории нашей республики.
Как бы ни было сложно, мы двигались вперед, не останавливались. Мы реализовали программу Фонда капитальных вложений. Мы выстраивали работу системы органов госвласти и управления. Мы не стояли на месте – это самое главное. Не было застоя. Может быть, было бы выгодно и удобно все свалить на внешний фактор, на пандемию, на электоральные процессы и так далее, и только об этом говорить. Но мы не пошли по пути слабого. Мы пошли по пути рационального и сильного, не списывая неудачи на какие-то проблемные обстоятельства, а реализуя то, что было обозначено в начале 2020 года. И задачи, которые были поставлены тогда органам госвласти и управления, практически в полном объеме выполнены. А если что-то не выполнено или выполнено пока частично, то на это есть объективные причины. Как бы ни было сложно, мы идем по пути реализации Стратегии развития нашего государства. Напомню, что главными принципами развития Приднестровской Молдавской Республики является политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость. Сформирована и четко выражена идеология, состоящей из трех базовых элементов. Первое – укрепление независимости ПМР с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 года. Второе – продолжение формирования общности «приднестровский народ», включающей в себя представителей различных народностей, этнических групп и основанной на сохранении и развитии языков, культур, обычаев и традиций. Третье – построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. Так, казалось бы, мало, но обо всем. Поэтому все задачи, которые будут озвучены сегодня, будут абсолютно совпадать и развивать именно эти принципы и нашу идею, идею нашего государства – в конечном итоге о построении социально-ориентированного государства с рыночной формой экономики, где уважают традиции народа, языки, людей разных национальностей и идут к независимости, независимости нашей республики.
Перед тем, как перейти к постановке задач органам госвласти и управления, хотел бы остановиться на ряде важных моментов, которые охватывают организацию работу всех ветвей власти. Первое, на что хотел бы обратить внимание, это укрепление вертикали управления во всех министерствах и ведомствах, во всех ветвях власти, формирование нормальных отношений между начальником и подчиненным. Это очень важно. Второй момент – это неукоснительное соблюдение исполнительской дисциплины. Речь идет о взаимодействии между органами госвласти и управления, своевременных ответах и своевременно принятых решениях. Естественно, речь идет также о законном рассмотрении всех заявлений граждан, которые поступают на имя должностных лиц. Я на это указываю постоянно и требую как от себя, так и от своих подчиненных. И ничего в этом плане не поменяется. Исходя из чего попрошу, пожалуйста, органы Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики проверить работу должностных лиц по всей вертикали власти: как должностные лица и руководители тех или иных подразделений лично рассматривают заявления граждан и участвуют в принятии решений. Это очень важно. Контакт между людьми и руководителями должен быть постоянным. И пандемия коронавируса ни в коем случае не должна нарушить этот контакт. Третье, на что бы хотел обратить внимание, – это нормальное взаимодействие между всеми ветвями власти. Да, конечно, в споре рождается истина. Я об этом неоднократно говорил. При этом я хочу видеть нормальное взаимодействие ради одного – достижения результата.
Кроме того, 2021 год объявлен в республике Годом молодежи. Считаю главной целью – проведение ряда ярких мероприятий, которые реально поддержат нашу молодежь. Мы сегодня еще послушаем по этому поводу министра просвещения, зададим вопросы и придем к общему знаменателю в части постановки задач.
Ну и еще: в этом году есть два ярких события с точки зрения электоральных процессов. Первое – выборы в Госдуму Российской Федерации. В Приднестровской Молдавской Республике есть граждане, которые имеют российский паспорт, они всегда были активными участниками электоральных процессов Российской Федерации, выбирали в том числе депутатов Госдумы, которые потом отстаивали интересы народа Приднестровья в Госдуме России. Поэтому, естественно, ЦИК будет взаимодействовать со всеми органами госвласти и управления. Необходимо подготовить выборы депутатов Госдумы России на территории Приднестровья. Кроме того, в декабре этого года в Приднестровской Молдавской Республике пройдут выборы Президента нашего государства, что, наверное, является с точки зрения электоральных процессов главным событием, учитывая то, что республика президентская. Поэтому я прошу провести выборы демократично, открыто, состязательно, чтобы Приднестровье в будущем возглавил достойный человек.
Перейдем к задачам органам госвласти и управления.
В сфере внешней политики (Министерству иностранных дел)
Содействовать стабильному функционированию всех уровней переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию, включая недопущение попыток разрушения формата «5+2». Вот, что хотел бы к этому добавить. Вопрос и задачи совершенно понятны и ясны. К сожалению, в результате пандемии коронавируса, электоральных процессов формат «5+2» в прошлом году не собирался, рабочие группы представлены были слабо с точки зрения взаимодействия для решения конкретных вопросов. Но вопросы остались в повестке дня, в протоколах «Берлин+», иных протоколах. И все вопросы ясны и понятны. Граждане и с левого, и справного берега ждут реализации, так как они напрямую влияют на жизнь простых людей. Буквально вчера у меня была встреча с господином Нойкирхом (главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова), в ходе которой мы пришли к общему пониманию, что ни коронавирус, ни любые электоральные процессы не должны замораживать или останавливать переговорный процесс. Его надо развивать. Поэтому задача Министерству иностранных дел – приложить все усилия для размораживания работы формата и переговоров. Кроме того, Виталий Викторович, хочу обратить внимание на работу ОКК. Содействуйте работе Объединенной контрольной комиссии в части стабилизации и предотвращения любых попыток поставить под сомнение миротворческую миссию России на берегах Днестра. Миротворческая миссия России на берегах Днестра является гарантом и фундаментом переговорного процесса. Без миротворчества и переговорный процесс окажется под ударом исходя из существующей практики.
Министерству иностранных дел продолжить применение политико-дипломатических мер по недопущению и минимизации негативных элементов давления со стороны Республики Молдовы.
Способствовать расширению существующих и налаживанию новых общественно-культурных, социально-гуманитарных и торгово-экономических контактов с регионами РФ, Украины, Европы.
Содействовать укреплению российско-приднестровского взаимодействия по линии институтов гражданского общества и общественных организаций с акцентом на защите прав соотечественников и граждан России в Приднестровье.
5. Продолжить работу по усилению представленности ПМР на авторитетных международных площадках посредством информирования о Приднестровье, праве республики на самоопределение и независимость, предпосылках становления и развития приднестровской государственности. По линии Официального представительства ПМР в столице РФ продолжить работу в области защиты прав и интересов граждан ПМР, проживающих в Российской Федерации.
Продолжить системную работу по расширению числа оснований для оформления гражданства России жителями Приднестровья в упрощенном порядке, получения гражданами РФ, проживающими в ПМР, российского материнского капитала, медицинского страхования, получения статуса «российско-приднестровский вуз» для Приднестровского государственного университета.
Данные вопросы давно находятся в повестке дня и, естественно, те депутаты Госдумы Российской Федерации, которые избираются от Приднестровья, и должны содействовать их продвижению для дальнейшего решения. Кроме того, конечно же, надо использовать все возможные контакты с Министерством иностранных дел Российской Федерации, сенаторами РФ и иными должностными лицами для достижения результата в части решения поставленных задач.
В сфере обороны (Министерству обороны)
Принять должные меры по укреплению воинской дисциплины, улучшению боевой и идеологической подготовки военнослужащих, в том числе посредством проведения регулярных военных и учебных сборов. В принципе, эта задача постоянна, она никогда не менялась. Все понятно.
Продолжить и расширить практику организации срочной службы для военнослужащих по системе «рабочего дня». Здесь также ничего не менялось, за исключением того, что из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены временно приостановить действие механизма «рабочего дня», и военнослужащие были на казарме практически с марта месяца. Но на недавнем заседании Оперштаба было принято решение о том, чтобы под ответственность командиров допустить увольнение военнослужащих – как это было ранее. В дальнейшем надо данную систему развивать с тем, чтобы каждый молодой человек мог отдать долг государству, но при этом был приближен к дому. Это очень важно с точки зрения нашего регионального положения. А то, что это влияет напрямую на дисциплину, – само собой разумеющееся.
В рамках имеющихся возможностей оказывать поддержку военнослужащим срочной службы, которые являются студентами и могут продолжить учебу на заочной форме в Приднестровском государственном университете. Обращаю внимание: чтобы ни в коем случае не было самодеятельности тех или иных командиров либо начальников, которые ставили бы палки в колеса молодым людям в части их обучения в университете. Это будет жестко наказываться. Осуществлять контроль и полное освоение средств на ремонтно-строительные работы по линии Фонда капитальных вложений, что предполагает ремонт казарм и иных объектов Министерства обороны.
В сфере обеспечения госбезопасности (МГБ)
Активизировать и продолжить контрразведывательные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение деятельности спецслужб иностранных государств и организаций, нацеленных на причинение ущерба безопасности республики.
Провести совершенствование комплекса мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о замыслах и планах противников приднестровской государственности – как за пределами, так и внутри республики.
Провести в исполнительных органах государственной власти ПМР и организациях контрольно-проверочные мероприятия, направленные на выявление недостатков и нарушений требований законодательных актов в области защиты государственной тайны.
В рамках деятельности Оперативного штаба по борьбе с терроризмом и управления КТО принять меры для совершенствования совместных действий сил и средств Оперативного штаба, в том числе при проведении тренировок оперативных групп в городах и районах по выполнению плана первоочередных мер и тактико-специальных учений.
Провести мероприятия по совершенствованию охраны государственной границы ПМР в части:
- улучшения материально-технического оснащения пограничных пунктов пропуска;
- обеспечения форменной одеждой, обувью и имуществом, необходимым для несения пограничной службы;
- повышения уровня профессионально-этической культуры поведения военнослужащих, обеспечивающих пограничный контроль.
Осуществлять реализацию государственной информационной и научно-технической политики в области обеспечения информационной безопасности ПМР, в том числе с использованием существующих и внедрением новых инженерно-технических и криптографических средств, проведение проверки соответствия средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра заявителей требованиям по обеспечению безопасности соответствующего класса защиты.
В сфере правоохранительной деятельности (Министерство внутренних дел)
Провести мероприятия по повышению уровня удовлетворенности деятельностью органов внутренних дел ПМР на основе изучения мнения граждан (социологические опросы и мониторинг СМИ).
Принять меры по уменьшению числа необоснованных задержаний путем оперативного сбора данных, подтверждающих либо опровергающих причастность лиц к совершению преступлений.
Принять предусмотренные действующим законодательством ПМР меры для обеспечения законности при поступлении, рассмотрении и принятии решений по обращениям граждан и организаций.
Осуществлять контроль расходования средств Фонда капитальных вложений на 2021 год в части выявления возможных злоупотреблений, а также контроль проведения тендерных процедур. Вопрос очень важный, Руслан Петрович. В принципе, Вы этим занимались в 2020 году, были результаты. Поэтому, я прошу продолжить и в 2021 году данные мероприятия.
Провести мероприятия по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории ПМР. Хочу отметить работу Министерства внутренних дел этой в части и организацию процесса, в том числе лечения людей. МВД показало эффективность – как организационную, так и функциональную. Данную работу надо продолжить и в 2021 году.
Провести мероприятия по реализации Концепции охраны общественного порядка и общественной безопасности в ПМР на 2020-2026 годы. Провести совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Приднестровья мероприятия по реализации Стратегии безопасности дорожного движения в ПМР на 2020-2026 годы.
Провести мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Провести дальнейшие работы по ремонту и приведению в надлежащее состояние объектов территориальных ОВД, которые входят в компетенцию органов местной власти, разработку плана по текущему и капитальному ремонту служебных помещений опорных пунктов по всем территориальным ОВД. Государственным администрациям городов и районов оказывать поддержку в улучшении материально-технической базы ОВД.
Хочу обратить внимание глав администраций: во многом о главе администрации и о Президенте люди судят по контакту именно с участковым милиционером, по состоянию опорных пунктов. Я и ранее ставил задачу: Министр внутренних дел во взаимодействии с главой администрации должны осуществлять комплекс работ по улучшению материально-технической базы местной милиции.
Усилить работу по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств через сеть Интернет. Показатели в этой сфере есть. Но все мы понимаем, что 21 век – век новых технологий и, к сожалению, преступники ими пользуются. И есть немало фактов, попыток распространения наркотических средств через сеть Интернет. Поэтому тут надо обладать не только оперативными позициями, но и знанием определенных технических возможностей сети Интернет. Это новое направление.
В сфере юстиции (Министерство юстиции)
Обеспечить принятие мер, направленных на улучшение условий содержания лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, улучшение качества оказания медицинской помощи осужденным, включающее участие в реализации государственных целевых программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, повышение эффективности и укрепление механизма применения условно-досрочного освобождения осужденных, оптимизацию достижения целей наказания. Совместно с Прокуратурой ПМР выработать алгоритм и механизм улучшения положения осужденных.
Вы все прекрасно знаете мое мнение относительно того, что человек, совершивший преступление и в отношение которого выносят обвинительный приговор, лишается свободы, но не элементарных условий жизни. Поэтому в максимальной степени надо приблизить нахождение людей в местах заключения к бытовым, чтобы люди чувствовали себя в нормальной обстановке, не были лишены элементарных бытовых благ. Это надо понимать.
Немаловажный вопрос, который касается и Министерства юстиции и судопроизводства, – это рассмотрения дел по условно-досрочному освобождению. Ни в коем случае институт помилования не должен подменять собой условно-досрочное освобождение. В чем разница между УДО и помилованием? Дело в том, что по УДО принимает решение суд. И судья при вынесении того или иного решения полностью знакомится с материалами дела, с характеристиками лица, который находится в месте лишения свободы, и может уже на полном, объективном основании ответить на вопрос: надо освободить по УДО или нет. К сожалению, при комиссионном рассмотрении, вся комиссия по помилованию лишена такой возможностей в силу абсолютно объективных причин. Невозможно за 5-10 минут рассмотрения вопроса о судьбе того или иного заключенного сделать выводы по его характеристике, рассмотреть детально те материалы, которые представлены комиссии по помилованию. Подчеркиваю: я говорю о том, чтобы помилование ни в коем случае не подменяло УДО. Лучше рассмотреть вопрос в рамках механизма УДО, чем направить материалы на комиссию по помилованию. Это абсолютно объективно и законно. Я об этом говорил не раз на коллегиях. Это направление надо усилить. И, конечно, я говорю также о качестве подготовки материала, который передается в суд на УДО. Очень плохо, когда представители судов говорят мне, что могли бы принять решение в пользу осужденного, но Министерство юстиции не подготовило должным образом материалы. Я надеюсь, что в 2021 году ситуация станет лучше в этой части.
Продолжить совершенствование кадровой работы, а именно: ужесточить требования к морально-волевым качествам кандидатов на прохождение службы и сотрудников уголовно-исполнительной системы, повышать уровень профессиональной подготовки личного состава.
Создать условия для подготовки и повышения квалификации кадров министерства и подведомственных структур. Речь идет о поствузовской подготовке с использованием баз ПГУ и ТЮИ.
Проводить регулярный мониторинг действующего законодательства ПМР на предмет выявления в нем пробелов и коллизий, принимать меры по их устранению. Меры – это подготовка соответствующих законодательных инициатив.
Создать условия для перевода в электронную форму и сохранения информации регистрационных дел, нотариальных документов, архивных фондов Республиканского архива ЗАГС, а также документов технической инвентаризации.
Завершить реорганизацию системы государственного управления в сфере технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости на территории ПМР, закрепив функции по техническому учету объектов недвижимости за организацией, учредителем которой является государство. Завершить формирование единообразной системы функционирования органов ЗАГС в форме отделов ЗАГС районных и городских государственных администраций ПМР.
Усилить государственный надзор в сфере соблюдения трудовых прав и обеспечения безопасности условий труда работников в условиях действия ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идет о том, что, к сожалению, пандемия предполагала действия карантинного характера. Естественно, при введении любого карантина право граждан на труд не должно быть нарушено. Осуществлять дальнейшее применение механизма условно-досрочного освобождения осужденных из мест лишения свободы.
Запланировать работы по созданию и обеспечению функционирования Эталонной электронной базы законодательства ПМР, которая будет находиться в свободном доступе в сети Интернет. Работа, в принципе, идет. Наработки есть. Но надо ее завершить, чтобы система была удобна для пользователя.
В сфере следствия (Следственный комитет)
Продолжить работу по уменьшению числа необоснованных задержаний в порядке, предусмотренном статьей 104 Уголовно-процессуального кодекса ПМР. Речь идет о том, что, если и применяется данная статья, то это должно быть абсолютно обоснованно и необходимо, а не ради галочки или удобства следователя. Продолжить работу по сокращению числа уголовных дел, возвращаемых прокурором на дополнительное расследование в порядке, предусмотренном статьей 191 Уголовно-процессуального кодекса ПМР, при тесном взаимодействии с прокурором. Обеспечить надлежащий контроль на стадии принятия процессуального решения о направлении дела прокурору для утверждения обвинительного заключения, а также решений о прекращении и приостановлении уголовного дела. Проводить повышение квалификации сотрудников следственных органов республики. Аналогично Минюсту: есть хорошая база Приднестровского госуниверситета, база Тираспольского юридического института, и этими базами надо пользоваться. В том, что надо постоянно, на системной основе повышать уровень профессионализма сотрудников Следственного комитета, никто не оспаривает. Особенно, когда речь идет об экономических делах.
В сфере прокурорского надзора и контроля (Прокуратуре)
Провести проверочные мероприятия в органах государственной власти и управления на предмет соблюдения норм Закона ПМР «Об обращениях граждан, юридических лиц, а также общественных объединений». Речь идет о главах администраций, о министрах и о руководителях всех органов власти. Важно, чтобы каждое должностное лицо лично имело контакт с гражданами через их заявления. Кроме того, обратите внимание на то, как эти заявления поступают в органы госвласти и управления. В 2021 веке надо использовать и сеть Интернет, и почту, и личные заявления граждан. Ну и, конечно же, сроки. Соблюдение сроков – это очень важно.
В целях повышения эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности: - усилить координацию деятельности правоохранительных органов по делам и материалам о налоговых преступлениях;
- осуществлять оценку полноты и эффективности взаимодействия правоохранительных и налоговых органов при расследовании налоговых преступлений;
- проверять законность проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках проводимой УБЭПиК МВД ПМР оперативно-розыскной деятельности. Речь идет о том, что экономическое дело отличается от любого уголовного и иного проявления. Практики маловато. А самое страшное – иногда из-за отсутствия взаимодействия оперативного сотрудника и следственных органов могут быть элементы незаконных задержаний. Исходя из чего попрошу Прокурора республики буквально в январе-феврале провести координационное совещание, возможно с участием Президента, на которое пригласить все заинтересованные стороны – начальников государственных налоговых инспекций городов и районов, руководство Министерства финансов, Министерства внутренних дел, ОБЭП и т.д. Что происходит и что мне не нравится? Я об этом еще буду говорить при постановке задач Министерству финансов. Что мы иногда наблюдаем? Взять любого предпринимателя нашей республики: предприятие работает, ничего не скрывает, «черной» бухгалтерии не имеет. Налоговая инспекция проводит проверки данного хозяйствующего субъекта и нарушений не выявляет. Потом вдруг, по какой-то имеющейся информации, ОБЭП проверяет данную организацию и выявляет крупные нарушения действующего законодательства в плане уплаты налогов на миллионы рублей. Естественно, данное должностное лицо, директор фирмы, бухгалтер, учредитель страдают из-за своих действий. К ним применяются меры ограничительного характера, процессульного, накладываются очень большие штрафные санкции. Вопросов к ОБЭП нет. Полученная информация использована. Но вопрос тогда к нашим налоговым инспекциям. Вы что тогда делаете, уважаемые коллеги-профессионалы? Неужели трудно увидеть нарушения на стадии, когда они еще не набрали оборот и не превратились в заоблачную сумму с точки зрения сокрытия доходов и иных налоговых правонарушений? Просто статистами работать нельзя. Естественно, надо выявлять и, самое главное, оказывать консультативную помощь нашим хозяйствующим субъектам, чтобы на более ранней стадии помочь предпринимателю устранить недостатки, чтобы потом это не вылилось в катастрофу для коммерческой организации. Это важно понимать. Поменять надо философию налоговых инспекторов, заниматься и проверками, и консультацией, что, сто процентов, повлияет на внутренний климат с точки зрения отношений между предпринимателями и государством. Поэтому, Анатолий Анатольевич, Вам ставится задача по всем делам, где ОБЭП выявил налоговые преступления, а не правонарушения: сделать вывод насчет того, почему их не видели налоговые инспекторы по городам и районам. Это очень интересно. А после этой проверки соберете координационное совещание, на котором мы об этом подробно поговорим.
В цепях рационального использования земель и в связи с поступающими обращениями провести проверку соблюдения органами государственной властитребований действующего законодательства при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения и осуществления государственного контроля (надзора) за использованием указанной категории земель.
Совместно со Следственным комитетом ПМР выработать механизм разрешения противоречий, возникающих между позицией Прокурора ПМР и Председателя Следственного комитета ПМР при разрешении требования прокурора об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. Это не новая тема. Мы постоянно сталкиваемся с такими небольшими конфликтными ситуациями. Поэтому я рекомендую Вам, Анатолий Анатольевич, совместно с Брынзарем Вячеславом Ивановичем выработать правовой механизм, который будет разрешать данные споры.
Осуществлять дальнейшее применение мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, что особенно актуально в условиях пандемии. Речь идет о том, чтобы именно прокурор, в рамках своего процессуального контроля, дисциплинировал органы дознания и следствия. Чтобы просто так, ради галочки,не применялась статья 104.Если можно избежать – надо избежать.
В области таможенного дела (Государственный таможенный комитет)
В целях создания для экономических агентов республики максимально благоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности, а также в целях дальнейшего проведения политики либерализации в данной сфере осуществить:
- полноценный переход на электронное декларирование товаров, ввозимых в соответствии с таможенной процедурой «Выпуск для внутреннего потребления» (импорт);
- постановку на учет в таможенных органах индивидуальных предпринимателей и перевод уплаты ими таможенных платежей в безналичную форму расчетов.
Продолжить оптимизацию процедур таможенного администрирования и повышение эффективности функционирования подразделений таможенных органов ПМР путем проведения следующих мероприятий:
- развитие системы видеомониторинга на границе путем внедрения персональных видеорегистраторов, позволяющих осуществлять удаленный контроль проведения таможенных операций инспекторами постовой службы;
- развитие Единой автоматизированной информационной системы ГТК, обеспечивающей автоматизацию различных сфер таможенной деятельности.
Повысить эффективность контроля законности перемещения через таможенную границу ПМР товаров и предметов, запрещенных или ограниченных к обороту на территории республики. Совместно с МВД, МГБ усилить противодействие обороту наркотических средств через пункты перехода.
Содействовать импортозамещению в целях поддержки конкурентоспособности отечественных производителей путем дальнейшей оптимизации таможенных пошлин в экспортно-импортном тарифе на 2022 год. В 2021 году соответствующая работа должна быть проведена.
В сфере связи, информатизации и средств массовой информации (Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций)
Уважаемые коллеги, перед тем, как поставить следующую задачу, доведу до вашего сведения Указ Президента. 30 декабря был подписан указ о создании нового министерства – Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которое объединило в себе Госслужбу СМИ, ГС связи, и появилась новая составляющая – «цифрового развития». Мы живем в 21-м веке. Переход на «цифру» должен быть реализован данным министерством. Естественно, без министра дела, как говорится, не делаются. Я оглашу суть Указа от 22 января 2021 года №12 «О назначении на должность Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской республики»: в соответствии с законодательство назначить Бабенко Сергея Борисовича на должность Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Бабенко Сергей Борисович возглавлял соответствующую службу – цифрового развития – в Государственном таможенном комитете. Человек опытный, профессиональный, понимает свое дело. Предстоит выполнить те задачи, которые будут поставлены на данном совещании в сфере связи, информатизации и средств массовой информации, то есть Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:
Разработать и утвердить Положение, структуру и предельную штатную численность министерства.
Организовать взаимодействие с органами государственной власти и управления ПМР.
Осуществить развитие технических средств и программного обеспечения, используемого государственной информационной системой «Межведомственный электронный документооборот» для увеличения числа участников взаимодействия, а также охвата подведомственных органам государственной власти организаций.
Продолжить работу по переводу государственных услуг в электронную форму, цифровизации всех сопутствующих процессов и созданию баз данных, содержащих результаты оказанных ранее государственных услуг для уменьшения количества документов, запрашиваемых у граждан и юридических лиц.
Продолжить реализацию основных направлений государственной информационной политики через республиканские СМИ, сделав в 2021 году акцент на создание материалов о достижениях в развитии республики последнего времени, о молодёжи, общественных добровольческих (волонтёрских) объединениях, рабочих профессиях, малом и индивидуальном предпринимательстве, предприятиях республики, семьях и семейных ценностях, туризме, культуре и спорте в ПМР.
В рамках административной реформы (Правительству ПМР)
Продолжить работу по оптимизации предоставления государственных услуг, сокращению административных барьеров (бюрократии), совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в подведомственных сферах.
Ориентировать всех руководителей исполнительных органов государственной власти рассматривать лично поступающие в их адрес обращения граждан и организаций, строго соблюдая при этом установленные сроки по рассмотрению и направлению ответа заявителю.
В сфере управления документацией и архивами (Госслужбе управления документацией и архивами)
Проведение в 2021 году мероприятий по созданию государственного архива электронных документов, который обеспечит долгосрочное и постоянное хранение документов, а также реализацию полного цикла существования электронного документооборота.
Продолжить формирование Страхового фонда Приднестровья.
Направить научно-исследовательскую работу госархивов в 2021-2024 годах на реализацию международного проекта «Без срока давности», к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Великой Победы, выявление документов о злодеяниях немецко-румынских захватчиков на территории Приднестровья, подготовку издания.
Провести интеграцию межведомственных архивов сел и поселков в систему органов архивной отрасли ПМР.
Осуществить расширение системы использования документов Архивного фонда ПМР и сферы услуг государственных архивов.
В рамках избирательного процесса (Центральной избирательной комиссии):
Организовать подготовку и проведение выборов Президента ПМР, выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в ПМР с обеспечением безопасности жизни и здоровья всех участников избирательного процесса и соблюдением всех предусмотренных действующим на период избирательной кампании законодательством мер по нераспространению коронавирусной инфекции, а также обеспечив максимальную открытость и гласность избирательного процесса.
Продолжить работу по правовому просвещению молодых и будущих избирателей, расширению форм участия молодёжи в работе избирательных комиссий всех уровней, по формированию у молодёжи мотивации и укреплению доверия к участию в мероприятиях, проводимых организаторами выборов. Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР расширить направления применения в работе избирательных комиссий цифровых технологий.
Следующий блок задач охватывает такой принцип развития нашего государства, как экономическая самодостаточность.
В сфере экономики, финансов, промышленности (Правительству, Министерству экономического развития, Министерству финансов)
Оказывать содействие развитию реального сектора экономики за счет регулирования налоговой нагрузки, тарифов на энергоносители, механизма субсидирования процентных ставок.
Продолжить применение инструментов тарифной политики и межтарифной разницы, позволяющих осуществлять бесперебойную работу системы ЖКХ с учетом стабильности тарифов для населения. Напоминаю, что на 2021 год повышение тарифов для населения не планируется. Это надо контролировать правительству.
Усилить контроль роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. Контроль необходим. Понятно, что у нас рыночные отношения и, естественно, любой производитель либо лицо, которое оказывает услуги по реализации товаров народного потребления и продуктов питания, вправе в рамках закона применять ту или иную торговую надбавку. Но, тем не менее, я попрошу правительство своими механизмами осуществлять жесткий контроль ценообразования и ценовой политики в нашей государстве.
Осуществлять координацию применения Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».
Осуществлять координацию исполнения программ Фонда капитальных вложений, Дорожного фонда, Фонда развития предпринимательства.
Осуществить подготовку программ развития республики, в том числе Фонда капитальных вложений и Дорожного фонда на 2022 год. Этим надо заниматься уже, в принципе, начиная с апреля этого года.
Продолжить взаимодействие с Российской Федерацией по расширению направлений приднестровского экспорта на российский рынок, в том числе посредством подписания соглашений с российскими регионами.
Обеспечить сохранение преференциальногорежима внешней торговли приднестровских предприятий на рынке Европейского союза.
Продолжить работу, направленную на снижение барьеров во внешнеэкономической деятельности, деятельности по минимизации рисков, связанных с полноценным функционированием совместного молдо-украинского контроля в пункте пропуска «Первомайск – Кучурган», в том числе в рамках работы переговорных групп Приднестровья и Республики Молдова по вопросам экономики.
Продолжить работу по привлечению инвестиций в экономику республики, сопровождению реализации инвестиционных приоритетных проектов согласно Закону «О государственной поддержке инвестиционной деятельности».
Продолжить реализацию и усилить контроль работ по реконструкции и модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры с привлечением общественного контроля. В 2020 году в связи с пандемией мы очень слабо задействовали форму общественного контроля. Поэтому прошу и руководителя Общественной палаты в 2021 году усилить влияние общественного контроля, особенно в реализации программы Фонда капитальных вложений в нашей республике.
Особое внимание уделить обеспечению сельских населенных пунктов электро-, газо-, тепло-, водоснабжением и водоотведением и продолжить работу по качественному содержанию и ремонту существующих сетей во всех населенных пунктах.
Обеспечить реализацию мероприятий Программы поддержки и развития туризма на 2019-2026 годы. Пандемия, конечно, свернула наши мероприятия в части туризма, тем не менее, в нашей республике появились новые объекты, которые будут привлекать иностранного туриста и туристов нашей республики. И естественно, как бы ни влияла пандемия, мы должны мероприятия по развитию туризма осуществлять – и в текущем году в том числе.
Начать реализацию программы «Доступное жилье» по приобретению жилья для молодых специалистов. Продолжить решать по президентской программе проблему долгостроев. Закон принят, финансирование есть – нужен результат. Но, опять же, правительству необходимо осуществлять должный контроль, чтобы ни в коем случае не было никаких злоупотреблений. В отношении долгостроев: на их основе должны появляться новые жилые дома. Я думаю, данная работа будет продолжена и в текущем году. В 2021 году мы сможем сдать ряд объектов для наших граждан по доступной цене за квадратный метр.
Продолжить реализацию проекта «Покупай приднестровское». Это очень важно. Как бы ни было сложно, мы все равно продолжим проводить и популяризировать наш проект "Покупай приднестровское». Это ярмарки, к которым привыкли люди. Люди их ждут, и очень важно, чтобы наш производитель имел возможность не только продать, но и прорекламировать свою продукцию в наших условиях. А наша продукция, уверяю вас, очень качественная. Обратите внимание, что с полок магазинов в первую очередь пропадают продукты, производимые именно в Приднестровье, а потом все остальное. Это о многом говорит.
Проводить работы по ремонту дорог и тротуаров в населенных пунктах республики с приоритетным использованием местных строительных материалов, применяя современные технологии. Конечно же, мы должны асфальтировать и закупать и битум, и иные материалы за пределами нашего государства. Но, тем не менее, в максимальной степени надо использовать местные материалы. Главы администраций и Министерство экономического развития должны этому способствовать и это контролировать.
Осуществлять исполнение норм Закона «О республиканском бюджете на 2021 год» с учетом необходимости своевременного финансирования социальных статей и мероприятий по борьбе с пандемией. Я напомню, что за 2020 год государством было направлено более 300 миллионов рублей на борьбу с пандемией. Это и повышенные зарплаты медицинским сотрудникам (практически треть суммы), и закупка необходимого оборудования, и организация питания, и закупка тестов и медикаментов. Как бы ни было сложно, мы сумели обеспечить и систематизацию работы, и лечение больных за счет государства. Это важно понимать. Это надо продолжить и в 2021 году.
Осуществить подготовку проекта бюджета на 2022 год с сохранением социально направленного вектора развития республики.
Осуществить проведение налогового администрирования с применением налогового консультирования предпринимателей. Об этом я уже говорил. Надо разработать, может быть даже и нормативно закрепить, саму функцию консультирования предпринимателей нашей республики. Я знаю, что это есть. Но, наверное, этого мало, раз есть такие факты, которые мы выявляли в 2020 году.
Продолжить работу по совершенствованию и внедрению информационных технологий в работу налоговых органов, в целях повышения качества и оперативности взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками.
Осуществлять проверки государственной налоговой инспекцией в части выявления на ранних стадиях нарушений налогового законодательства.
Осуществить внедрение электронной статистической отчетности. Это очень важно. Правительство определилось в данном направлении. Надо стремиться к идеалу.
В сфере сельского хозяйства (Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов)
Продолжить работу по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса ПМР на 2019-2026 годы, включая предоставление поддержки производителям молока, мяса, овощей и фруктов с целью обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения. Я глубоко убежден, что Приднестровье в состоянии выполнить данную задачу. Мы в состоянии обеспечить свое население в максимальном проценте своими продуктами питания. Речь идет о молочной продукции, мясе, овощах и фруктах – продуктовой корзине. У нас великолепная земля, хорошие землепользователи. У нас есть контролирующие органы в лице Министерства сельского хозяйства. Есть все для того, чтобы быть самодостаточными.
Продолжить реализацию Плана мероприятий по инвентаризации земельных ресурсов ПМР, внедрению технологий глобальных спутниковых навигационных систем, применяемых в сфере топогеодезических изысканий, а также автоматизации ведения государственного земельного кадастра. Это уже злоба дня. Я в позапрошлом году уделял данному вопросу повышенное внимание. Поэтому, правительство, готовьтесь к докладу о проделанной работе в данном направлении.
Продолжить реализацию мероприятий, направленных на сохранение, рациональное использование и восстановление водных биологических ресурсов и природных систем.
Продолжить работу –при содействии органов власти Российской Федерации либо самостоятельно, через соответствующую госпрограмму – по оказанию поддержки в части развития мелиоративного комплекса республики, получения кредитных ресурсов для целей развития сельскохозяйственных производителей. Засуха показала, что без воды никак нельзя. Естественно, без мелиорации внедрять технологии, о которых мы говорим в части достижения самодостаточности, практически невозможно. Тем не менее, много мы говорили о данном направлении, много работали и с Российской Федерацией. Надо понимать: Россия также сталкивается с глобальными проблемами экономического плана, поэтому надо надеяться на себя и путем создания госпрограммы по мелиорации направлять определенные денежные ресурсы на развитие мелиоративного комплекса ПМР. Многое сделано. Если взять итоги, допустим, последних четырех лет, то мы сумели более чем на 100% увеличить мелиорацию наших земель. Но этого мало. Очень мало. Как показала практика 2020 года, там где была вода и было возможно орошение, были показаны хорошие результаты и в засуху, а там, где не было элементарного орошения, сгорело все – даже те культуры, которые довольно-таки стойкие к засухе (я имею ввиду зерновую группу). Поэтому орошение необходимо даже для зерновой группы. Это серьезная задача, задача ни одного дня или года.
Еще немаловажный вопрос. Александр Владимирович Мартынов и Руслан Петрович Мова, вам задача: в контексте реализации программы по мелиорации взять на жесткий контроль ценовую политику в этой сфере. А вопросы есть, к сожалению.
Принять необходимые меры по контролю землепользователей и арендаторов земель всех категорий на предмет соблюдения ими требований по борьбе, своевременной ликвидации очагов и предотвращению распространения сорняка амброзии. Я уже обозначал в прошлом году: если у сельхозпроизводителя на полях будет расти амброзия, принимать меры согласно действующего законодательства вплоть до того, чтобы данные земли изымались и направлялись в фонд перераспределения. Если сельхозпроизводитель допускает выращивание на своей земле, арендованной у государства, амброзии, зачем тогда заниматься сельским хозяйством? Амброзию выращивать не надо. С ней надо бороться соответствующим способом. Поэтому, пожалуйста: правительству – провести мероприятия по контролю в этой сфере.
Следующий блок задач – социальная справедливость.
В сфере социальной защиты, пенсионного обеспечения и поддержки молодежи (Министерству по социальной защите и труду)
Продолжить и совершенствовать адресную поддержку социальных слоев населения, в том числе пенсионеров с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Продолжить исполнение мероприятий государственной целевой программы «Равные возможности» на 2019-2022 годы.
Содействовать модернизации инфраструктуры коррекционных учреждений. Я хочу остановиться здесь. Из 12 существующих коррекционных объектов за время существования программы Фонда капитальных вложений построено либо отремонтировано 11. Я, знаете, по-человечески счастлив, что мы успели до сложных времен, до пандемии коронавируса закончить работы на объектах социальной направленности. Речь идет об объектах, которые поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья. Я скажу про свое отношение, которое полностью разделил Александр Владимирович Мартынов. С 2018 года мы начали реализацию этой программы, начали строить. Где-то полностью – с нуля, где-то завершая какие-то объекты недостроенные. Мы сумели сдать в эксплуатацию практически в каждом городе и районе крупные центры: спортивные, реабилитационные центры для детей и взрослых людей с инвалидностью. Когда везут иностранце показывать достижения того или иного государства, показывают красивые спорткомплексы, красивые промышленные объекты. Мне же кажется, надо везти в данные коррекционные учреждения для людей с ограниченными возможностями и показать, как там все обустроено. И вот по тому, «как там», надо делать вывод о государстве в целом. Поэтому я прошу Александра Владимировича не останавливаться на достигнутом и совместно с иными органами госуправления делать все возможное для улучшения положения тех, кто в этом особенно нуждается. В первую очередь, это лица с ограниченными возможностями, кто в силу своих физических особенностей не может работать и просто жить. Мы должны максимально социализировать данных людей, чтобы люди с инвалидностью были рядом с нами. Максимально и везде.
Провести мероприятия по популяризации семейных ценностей и укреплению института семьи в обществе посредством изготовления печатной продукции, проведения в образовательных учреждениях факультативных занятий, круглых столов по данной тематике и прочее. Семья – очень важная тема. Понятно, из классиков – «ячейка общества». Вообще, семья – это счастье. Понимаете? Счастье. И только через семью можно сделать счастливыми своих близких. К сожалению, тот уровень бракоразводов, который существует – не только у нас, но и везде, он зашкаливает. Я не хочу приводить цифры и сравнивать, допустим, с Российской Империей, где было 3% всего разводов из 100% брачующихся, но все же: процент большой, и работу проводить надо. И здесь задача стоит не только Министерству по социальной защите и труду. Это, конечно же, и Министерство просвещения. И те занятия, которые мы намеревались вести в части популяризации семьи на ранних стадиях, чтобы было понимание у молодых людей, надо продолжить. Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, и мы минимизировали контакт преподавателя с учеником. Тем не менее, по возможности эта работа должны быть продолжена в 2021 году.
Обеспечивать своевременную выплату пенсий и пособий, российских доплат к пенсии (по мере их поступления).
Обеспечивать своевременное финансирование пенсий и социальных пособий.
Обеспечивать должный уход за гражданами в специальных коррекционных учреждениях, домах ребенка.
Осуществлять содействие обеспечению занятости населения за счет повышения эффективности работы центров занятости.
В сфере здравоохранения (Министерству здравоохранения)
Продолжить реализацию комплекса мер, направленных на лечение больных коронавирусной инфекцией.
Продолжить реализацию программы по лечению больных с острым коронарным синдромом. Очень эффективная программа, как показала практика. Скажу такие цифры: в год, благодаря реализации данной программы, мы спасаем жизни более 200 человек. Программа работает, больные направляются в город Кишинев. Там проводят соответствующие операции, бюджет оплачивает данные операции, людей спасают. Это факт. Это не просто цифры. Более 200 человек – это судьбы людей, не только конкретно спасенных людей, но и судьбы их близких. Потеря – это, конечно, трагедия. Поэтому надо продолжить эту работу, несмотря на финансовые проблемы.
Оказывать содействие реконструкции медицинских учреждений, в том числе в сельской местности, путем реализации и освоения Фонда капитальных вложений, освоения намеченных денежных средств.
Осуществить повышение качества питания в стационарах, в том числе за счет применения аутсорсинга. Отдельно остановлюсь на данной проблеме. Хочу довести до всех. На заседаниях Оперативного штаба мы поднимали данную проблему. К сожалению, в прошлом очень много было жалоб граждан на качество питания в больницах. Все вы это прекрасно знаете. Это было объективно, и то финансирование, которое выделялось на питание, оно не удовлетворяло потребности больного человека. Мы долго думали, как улучшить ситуацию. Здесь возможны только два варианта. Первое – это увеличение лимитов на питание. Второе – применение аутсорсинга, то есть когда организацией питания занимаются те предприятия общепита, кто и должен этим заниматься. К сожалению, мы все взвалили на главных врачей, на министра здравоохранения. Главврачи превратились в хозяйственных клерков, которые занимались договорами на покупку морковки, свеклы, сметаны, буряка – всего, что только можно представить, для обеспечения больного питанием. Что получалось на практике? Все нормально, вроде лимиты есть. А не успели заключить договор на мясо, и вот человеку готовят борщ без мяса – уже жалоба. Забыли заключить договор на сливочное масло – то же самое. Сорвался договор о поставке молочной продукции – то же самое… Это все надо исключить. Исходя из чего задача остается прежней: полностью перевести все объекты здравоохранения, все больницы на аутсорсинг по питанию, обеспечить лимиты финансирования с тем, чтобы максимально повысить уровень питания в наших больницах. Результаты уже есть: если раньше больные, которые лежали в нашей республиканской больнице жаловались на качество питания, то на сегодняшний день путем аутсорсинга еду готовят уже муниципальное предприятие – комбинат «Школьник». Уровень питания заметно улучшился. И все довольны. Все получают качественное питание. А это результат. Поэтому данное направление надо продолжить и реализовать данную программу во всех городах и районах нашей республики, а главы администраций, естественно, должны взять на контроль.
Обновлять медицинское оборудование в учреждениях здравоохранения, в том числе по линии Фонда капитальных вложений. Данная работа проводится. Единственное, что хочу отметить: чтобы Министерство здравоохранения запрашивало то оборудование, которое необходимо именно здесь и сейчас. Не просто потому, что это надо – для красоты. Нет. То, что необходимо, для удобства больного. А денежные средства выделяются – и не малые.
Проводить мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.
Продолжить реализацию программы по лечению больных за пределами Приднестровья, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний.
Продолжить реализацию программы повышения квалификации медицинского персонала. Речь идет о возможности повышения квалификации как в Приднестровье, так и за пределами республики.
Проводить тендерные процедуры с учетом требований максимальной прозрачности и открытости. На контроль Министерству внутренних дел.
Осуществлять особый контроль проведения ремонта и строительства на объектах здравоохранения и осуществить освоение финансовых средств в рамках утвержденной Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.
И последнее. Необходимо и дальше совершенствовать отношения между врачом и больным. Это многогранная система, и, как вы помните, я требовал этого всегда, и буду требовать нормального отношения к людям - нормального человеческого отношения. Чванство, халатное отношение к людям недопустимы. Я скажу откровенно (сужу об этом по количеству жалоб, которые поступают): многое удалось сделать в системе здравоохранения. Удалось улучшить климат, отношения между врачом и пациентом. И если раньше ко мне поступали только какие-то тревожные заявления людей, которые указывали на грубое отношение к пациенту, то на сегодняшний день я получаю десятки благодарственных писем от пациентов в адрес врачей. Ситуация поменялось в лучшую сторону, и я этому очень рад. Отношение медработника к пациенту – это не просто прямое отношение. Это – системная задача. Прежде всего надо улучшить отношение государства к медработнику. Важно создание функционального рабочего места, материальное обеспечение. И тогда, естественно, будет переход от отношения государства к медработнику к соответствующему отношению медработника к пациенту. Этот комплекс, конечно же, во многом повлияет на общий климат в системе здравоохранения. Организация питания – один из важных элементов.
Кроме того (с правительством я на эту тему говорил): тот объем медикаментов, который предполагается выписываться терапевтом, должен обеспечиваться государством. То есть мы должны максимально уйти от списков медикаментов, которые постоянно пишут больным для приобретения. «Скелет» основного перечня медикаментов должен быть. Да, второстепенные, витаминные группы, более дорогостоящие аналоги могут иметь место, вопросов нет. Но основное должно быть за государством. Мы должны четко соблюдать Конституцию. Думаю, все у нас получится. Я очень благодарен и главным врачам, и министру здравоохранения, и каждому конкретному медработнику за то, что климат в системе здравоохранения улучшился. Необходимо это усилить и в 2021 году.
В сфере образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта (Министерству просвещения, Госслужбе по культуре и историческому наследию, Госслужбе по спорту)
Осуществлять регулирование образовательного процесса с учётом возможных потребностей в дистанционном обучении.
Провести совершенствование методик дистанционного обучения. Мы столкнулись в 2020 году с новым вызовом и были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Как я уже говорил, любое дистанционное обучение – катастрофа для образования. По возможности нужно перейти на традиционный контакт «учитель(преподаватель)-ученик(студент)». Без этого трудно представить хорошую, классическую форму обучения, которая сохранена с советских времен в Приднестровье. Да, это была вынужденная мера. Мы на нее пошли. И, конечно же, мы помогли учителю, преподавателю и ученику освоить эту «дистанцию» – удаленную форму обучения. И надо будет ее продолжить – коронавирус пока продолжается. Тем не менее, по возможности будем возвращаться на традиционное обучение.
Оказывать содействие повышению качества образования в сельской местности.
Организовать реализацию программ повышения квалификации педагогов. Речь идет больше о базе Приднестровья, хотя возможно повышение квалификации и за пределами республики – в зависимости от профиля конкретного преподавателя.
Обеспечить дальнейшую гармонизацию образовательных стандартов Приднестровья и России.
Продолжить консолидацию ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в реализации практико-ориентированной (дуальной) системы подготовки кадров для экономики республики.
Обеспечить активное вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность.
Принять меры по обеспечению учебной литературой специальных (коррекционных) организаций образования.
Продолжить работу по международному позиционированию ПМР как государства, сохраняющего национальные традиции своего населения и поддерживающего единое русско-православное культурное пространство, историческую преемственность Российской Империи, СССР, ПМР. Поясню. В Приднестровье очень гармонично соединяются истории Российской Империи, Советского Союза и Приднестровья. Без конфликта поколений, без обвинения поколений в чем-то. Это важно понимать. Именно в грамотном, гармоничном соединении истории Российской Империи, Советского Союза и Приднестровья мы сможем сформировать тот культурный иммунитет, тот культурный код, который нам позволит бороться с чванством и хамством, воспитывать добропорядочных, культурных людей. Но без знания своей истории, без своей культуры это невозможно. Это важно понимать. Как бы ни было сложно, какой бы ни была внешняя политика, каким бы ни было давление, база государства – это его язык, культура, история. Без этого никак нельзя. Именно благодаря такому развитию у нас нет межнациональных конфликтов. Уникальная ситуация. Все вокруг перессорились друг с другом – многие национальности. Вы это наблюдаете на постсоветском пространстве. Передрались, по «национальным квартирам» закрылись. Приднестровье – многонациональное государство. Здесь представители 72 народностей и национальностей проживают. Никаких проблем нет. Русские любят украинцев. Украинцы сочувствуют русским. Молдаване любят русскоязычных, носители русского языка – молдаван. Это нормально. Это надо только усиливать и продвигать дальше. При формировании культурного иммунитета, думаю, мы сможем достичь многого и показать пример многим за пределами нашего государства.
Продолжить работу по созданию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения.
Разработать комплекс мероприятий по внешнему направлению развития международного сотрудничества в области физической культуры и спорта, наращиванию и укреплению сотрудничества в целях совершенствования имиджа спорта.
Продолжить реализацию спортивных проектов «Президент за здоровый образ жизни» и «Кожаный мяч». В прошедшем году мы «Кожаный мяч» не проводили. Это было связано с пандемией. Я убежден, что мы сможем уже в 2021 году провести наше соревнование «Кожаный мяч» и те мероприятия, которые были раньше культивированы в рамках проекта «Президент за здоровый образ жизни». К этому надо готовиться.
В сфере природоохранной деятельности и защиты окружающей среды (Госслужбе экологического контроля и охраны окружающей среды)
Осуществлять государственный экологический контроль (надзор) по охране и сохранению водных биоресурсов, ресурсов недр, охотничьих и лесных ресурсов.
Разработать проекты нормативно-правовых актов, регламентирующих внедрение риск-ориентированного подхода по осуществлению функций контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, с целью обеспечения проверок именно тех субъектов, которые наносят существенный вред окружающей среде либо являются опасными в этом плане, и освобождения от плановых проверок тех хозяйствующих субъектов, которые не имеют вредные производства и отходы. Здесь нужен точечный подход.
Продолжить работу в части установления нормативов качества воздуха, воды, почвы и других важных экологических характеристик, соответствующих безопасному уровню воздействия этих сред на здоровье человека.
Совместно с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов внедрить категоризацию объектов хозяйственной и иной деятельности по значимости воздействия на окружающую среду и применение к ним дифференцированных мер госрегулирования, в том числе обеспечить упрощение расчетов платежей за загрязнение окружающей среды и природопользование.
Далее – региональная политика.
В сфере местного государственного управления (Государственным администрациям городов и районов)
Продолжать реализовывать программы и проекты капитального ремонта жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, благоустройства территории, а также программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности (капитальные вложения, капитальный ремонт, развитие материально- технической базы, исполнение наказов избирателей и т.д.).
Продолжать реализовывать существующие и создать новые программы социального значения (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; компенсация по вкладам, необходимым для лечения и поддержания достойного образа жизни; выплата материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам, а также участникам боевых действий по защите ПМР и т.д.).
Вести работу по развитию и поддержке инфраструктуры населенных пунктов, по содержанию и должному уходу за рекреационной инфраструктурой (парки, скверы, фонтаны) и уборке мест общего пользования: остановочных павильонов, детских игровых и спортивных площадок, озеленения территории городов, сел и поселков.
С целью поддержания государственной политики по созданию туристической привлекательности Приднестровья, развивать туристическую инфраструктуру в городах и районах республики.
Развивать сферу развлечения и отдыха граждан и гостей республики. Повысить уровень культурно-массовой работы на базе городских и сельских Домов культуры, в том числе путем проведения конкурсов, концертов, фестивалей, других массовых мероприятий, активизировав работу предприятий сферы развлечения и отдыха.
Контролировать проведение ремонта и строительства объектов на подведомственных территориях и освоение финансовых средств в рамках утвержденной сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.
Что еще хотел бы отметить. Главам администраций совместно с Госслужбой по культуре. Понятно, что пандемия оказала влияние, и наши театры лишены возможности представления своего труда. Но в каждом городе, районе есть парки. Я попрошу вас разработать программу на 2021 год, чтобы театрализованные представления нашего театра проходили по соответствующему графику на открытых площадках республики. Театрализованные представления должны максимально касаться и учебной программы по линии Министерства просвещения, чтобы дети и взрослые – все, кто изучает классиков литературы, могли познакомиться с произведениями и на театрализованной площадке. И, конечно, тематика может быть продумана конкретно под тираспольский Екатерининский парк, под крепостной парк Александра Невского в городе Бендеры, под иные парки в наших городах и районах. Важно, что у людей будет работа, наши артисты смогут применить себя. Я убежден, что это хорошо будет воспринято населением наших городов и районов. Надо переходить из закрытых помещений на открытые площадки и показат