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В Молдове названы районы с наименьшими показателями по коронавирусу

В Молдове названы районы с наименьшими показателями по коронавирусу

Кишинев продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом. Из 514 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки, 199 зарегистрированы в столице.

Большое количество людей, у которых диагностирован новый вирус, также зарегистрировано в Приднестровье - 57, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info

Третье место занимает Яловенский район с 24 случаями. Далее следуют Тараклийский и Оргеевский с 22 и 17 случаями соответственно.

Наименьшее число заболевших в Комрате, Леово и Штефан-Водэ, по одному новому случаю.

В Молдове названы районы с наименьшими показателями по коронавирусу

point.md
  • Сегодня, 08:55
  • DTV
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