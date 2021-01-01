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В Молдове названы районы с наименьшими показателями по коронавирусу
Кишинев продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом. Из 514 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки, 199 зарегистрированы в столице.
Большое количество людей, у которых диагностирован новый вирус, также зарегистрировано в Приднестровье - 57, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info
Третье место занимает Яловенский район с 24 случаями. Далее следуют Тараклийский и Оргеевский с 22 и 17 случаями соответственно.
Наименьшее число заболевших в Комрате, Леово и Штефан-Водэ, по одному новому случаю.
point.md
- Сегодня, 08:55
- DTV
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