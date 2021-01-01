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Рабочая дискуссия в рамках заседания Оперативного штаба

Рабочая дискуссия в рамках заседания Оперативного штаба

В ходе заседания Оперштаба при Президенте ПМР принято решение о возобновлении с 1 февраля практики плановой госпитализации пациентов, не отнесенных к категории носителей коронавирусной инфекции. В этот же день вернутся в школьные кабинеты ученики 9 и 11 классов, а также студенты выпускных курсов. Главе государства доложили о готовности учебных учреждений. Вадим Красносельский напомнил, что количество проводимых в течение одного дня уроков в очном режиме не должно превышать пяти. Из кабинета в кабинет переходят педагоги, а не школьники. Учителя обязаны находиться на уроке в защитных масках. По субботам уроки будут проводить только дистанционно.

С наступлением февраля начнут постепенно возобновлять деятельность и учреждения культуры, передает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения проинформировала Главу государства об обеспеченности системы здравоохранения медикаментами и СИЗ. Она сообщила, что на складах Минздрава есть 44000 экспресс-тестов на антитела и 12600 антиген-тестов. Кристина Албул также рассказала об ожидаемом в среду прибытии в республику партии кислородных концентраторов. Вадим Красносельский спрашивал о компьютерном томографе для дубоссарской больницы. Его поставку ждут до конца будущего месяца. Есть договоренность с профильным приволжским институтом о подготовке в дистанционном режиме специалиста, который будет обслуживать КТ.

В процессе обсуждения ситуации в каждом из инфекционных госпиталей Приднестровья решено, что будет прекращен прием новых коронавирусных пациентов столичным госпиталем ветеранов. Находящиеся там носители COVID-19 завершат лечение на площадке этого учреждения, после чего филиал инфекционного стационара будет свернут. На сегодняшний день госпитальная сеть коронавирусных стационаров загружена на 42%. Практически равное количество больных проходят лечения в госпитальных и домашних условиях - 939 и 938 человек, соответственно.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
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