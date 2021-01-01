Сегодня начинается кампания по информированию жителей приднестровского региона о категориях номерных знаков и сопроводительных документах, которые необходимо получить для участия в международном дорожном движении, отмечает Noi.md.
Эта кампания призвана облегчить реализацию мер доверия между обоими берегами Днестра, сообщает Бюро по реинтеграции в РМ. Целью кампании является продвижение процесса регистрации с использованием номерных знаков и сертификатов нейтральных образцов, а также соблюдение требований национальной нормативной базы. Отложен запрет на пересечение госграницы автомобилями с приднестровскими номерами.
Следует отметить, что целью информационной кампании является сбор и анализ статистических данных на местах, уведомление водителей региона о строгости действующего законодательства и требованиях международных договоров, участником которых является Республика Молдова, с последующим утверждением консолидированного институционального решения.
Подробную информацию о процедурах и документах, которые необходимо представить при пересечении государственной границы Республики Молдова транспортным средством, предоставят территориальные подразделения Агентства государственных услуг и Генеральный инспекторат пограничной полиции. noi.md