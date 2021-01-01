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Уровень безработицы на Украине за год вырос на 33%

Уровень безработицы на Украине за год вырос на 33%

Более 485 тыс. граждан Украины имеют статус безработных, что на 33% выше, чем годом ранее. Об этом в понедельник сообщил Государственный центр занятости.

"По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тыс. украинцев имеют статус безработного - на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года", - говорится в сообщении на сайте центра. Уточняется, что уровень занятости сократился во всех регионах страны и среди всех возрастных групп населения.

По информации центра, в базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тыс. вакансий, что на 20,5% меньше, чем годом ранее. Однако показатель получения государственной поддержки безработными увеличился. "420,7 тыс. лиц получали помощь по безработице, это на 136,7% больше, чем по состоянию на эту же дату в 2020 году", - отмечено в сообщении. Помощь получили 1,1 млн человек, передает ТАСС.

В центре занятости добавили, что сервисом службы в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, из них 1,2 млн - имели статус зарегистрированного безработного. "Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 169 тыс. человек. Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости в течение года - 829 700", - добавили в центре.

В октябре 2020 года Нацбанк Украины прогнозировал, что в текущем году безработица составит 8,6%, а в 2022 году - 8,4%. В обзоре регулятора тогда было указано, что уровень безработицы значительно вырос на фоне карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
tass.ru
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