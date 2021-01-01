Участие в работе комиссии приняли Председатель городского Совета Юрий Кара, заместитель Председателя горсовета Александр Колесниченко, начальник УЖКХ Сергей Юрецкий.
Как сообщается на сайте городского Совета народных депутатов, комиссия рассмотрела отчет МУП «ЖЭУК г. Бендеры» о результатах деятельности за 9 месяцев 2020 года. В отчете собрана информация по каждому многоквартирному дому в разрезе статей: доходы, расходы на содержание и ремонт, задолженность населения по оплате и остаток средств на конец отчётного периода. Информацию члены комиссии приняли к сведению. И рекомендовали разослать ее всем депутатам для ознакомления.
Продолжая разговор о выполнении работ управляющей компанией, депутаты комиссии обратили внимание на сложившуюся порочную практику в МУП «ЖЭУК г. Бендеры», когда выполнение работ по некоторые обращениям граждан переносится из года в год на протяжении нескольких лет. При этом плата за услуги МУП «ЖЭУКг. Бендеры» собственниками жилья производится систематически, тогда как работы не производятся.
Народные избранники считают, что обещания, которые не исполняются местными органами власти - практика недопустимая. Поэтому комиссия по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству предлагает провести ревизию и анализ исполнения обещанных работ по обращениям граждан за предыдущие годы. Включить их в адресные программы на 202I год и выполнить.
В рамках протокольного поручения 3 сессии 26 созыва постоянная депутатская комиссия вернулась к обсуждению вопроса об установке GPS- трекеров на специализированный транспорт городских предприятий. Депутаты городского Совета считают, что для оптимизации работы автопарка любого муниципального предприятия важно контролировать расход топлива и отслеживать маршруты передвижения транспортных средств для выбора самых выгодных и удобных с точки зрения логистики. Также, важно вести подсчет времени работы транспорта и фактический пробег для того, чтобы сэкономить на его техническом обслуживании. Все это в конечном итоге приведет к экономии средств и выведет работу предприятий на новый экономический уровень. Более того, контроль за движением спецтранспорта должен быть открытым и доступным, - подчеркивают депутаты.
Точку в этом вопросе поставит очередная сессия городского Совета, которая состоится 4 февраля. На ней будет поручено государственной администрации изыскать источник финансирования и установить GPS- трекеры.
Еще одна тема рабочей дискуссии – состояние дорожного покрытия перед Преображенским собором. Главный городской храм был основан в 1815 году, ежедневно его посещают сотни бендерчан и гостей города. В адрес городского Совета поступило обращение с просьбой обратить внимание на его состояние. Ремонт проезжей территории перед собором будет включен в Программу на 2021 год.
Один из наболевших вопросов в городе, это загруженность транспортного движения в центральной части. Депутаты комиссии обсудили пути решения данной проблемы. Один из вариантов - это расширение улицы Гагарина от улицы Котовского до улицы Калина.
Депутаты комиссии вернулись к обсуждению вопроса о домкомах. Их труд должен быть вознагражден, - считают представители бендерского депутатского корпуса. В 2021 году будет продолжена работа над Положением об уличных, квартальных и домовых комитетах.
Также в 2021 году будет продолжена работа по обустройству остановочных комплексов на территории города Бендеры. bendery.org