Вице-премьер Станислав Касап сегодня прибыл в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, чтобы от лица Правительства поздравить Сергея Бабенко с вступлением в должность министра и представить его начальникам ведомственных управлений, передает
пресс-служба Правительства.
Обращаясь к руководителю нового исполнительного органа госвласти, созданного путем слияния Госслужб связи и СМИ, заместитель Председателя Правительства подчеркнул:
«В Правительстве перед назначением Сергея Борисовича проводились консультации, мы изучали его биографию. И хочу сказать, что руководство Правительства уверено в том, что Сергей Борисович по уровню своих знаний, квалификации, профессионализма стоит этой должности. Премьер-министр, его заместители и все члены Правительства будут Вам помогать в исполнении возложенных на Вас обязанностей. Поэтому обращайтесь, и мы будем решать вопросы нормативного, материально-технического и другого плана. Желаем Вам удачи и успехов».
По словам Станислава Касапа, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций образовано для усиления начатых преобразований по переводу функционала государства в электронное поле.
«Спасибо, постараюсь оправдать оказанное доверие. Работа интересная. Надеюсь, что коллектив поддержит, и вместе будем стремиться к достижению тех целей, которые перед нами поставлены», – заявил Сергей Бабенко.
Вице-премьер сообщил и еще одну новость. Возглавлявший Госслужбу связи Владимир Беляев согласно Распоряжению Правительства назначен на пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Уже в новом статусе он продолжит курировать свою профильную отрасль.
«Вы – человек, который работает в отрасли связи практически всю свою жизнь, уже достаточно долго занимает различные руководящие посты и ведет эту отрасль вперед. Поэтому это назначение крайне логично, последовательно. Отрасль непростая, нуждается в постоянных ситуационных и стратегических решениях, поэтому удачи Вам», – сказал в адрес Владимира Беляева зампред Правительства.Вадим Красносельский обозначил задачи в сфере связи, информатизации и СМИ
По поручению Президента министерству необходимо будет осуществить развитие технических средств и программного обеспечения, используемого государственной информационной системой «Межведомственный электронный документооборот», что позволит увеличить число пользователей.
Также продолжится работа по переводу государственных услуг в электронную форму, цифровизации всех сопутствующих процессов и созданию баз данных, содержащих результаты оказанных ранее государственных услуг. За счёт этого уменьшится количество документов, запрашиваемых у граждан и юридических лиц, сообщает novostipmr.com
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В 2021 году в СМИ особое внимание будет уделяться созданию материалов о достижениях в развитии республики последнего времени, о молодёжи, общественных добровольческих (волонтёрских) объединениях, рабочих профессиях, малом и индивидуальном предпринимательстве, предприятиях республики, семьях и семейных ценностях, туризме, культуре и спорте в ПМР.