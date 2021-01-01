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Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США

Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США

Президент США Джозеф Байден убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы.

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который существенно ограничивал возможности трансгендеров служить в армии. Об этом он сообщил в Twitter 25 января.

"Все просто: Америка безопаснее, когда каждый, кто имеет право служить, может делать это открыто и с гордостью", – написал он.

Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США

Указ о разрешении всем квалифицированным американцам служить своей стране в военной форме опубликован на сайте Белого дома, передает gordonua.com.

"Я как главнокомандующий вооруженными силами убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы. Более того, есть веские доказательства того, что разрешение трансгендерам служить в вооруженных силах не оказывает существенного негативного воздействия на вооруженные силы", – заявил Байден, ссылаясь на исследования, проведенные в 2016 году.

В 2010 году специальным законом было отменено правило "don't ask, don't tell" ("не спрашивай, не говори"), ограничивавшее права открытых гомосексуалов на службу в армии США.

В 2014 году американские трансгендеры обратились с просьбой разрешить им служить в вооруженных силах.

1 июля 2016 года, при президенте Бараке Обаме, открытым трансгендерам разрешили служить в армии. Ожидалось, что новые правила вступят в силу 1 июля 2017-го, но в июне тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис на полгода отложил прием новобранцев-трансгендеров.

26 июля 2017 года Трамп заявил, что служба трансгендеров в вооруженных силах влечет за собой "огромные медицинские расходы и другие помехи", и через месяц восстановил запрет на службу трансгендеров в армии.

По данным министерства обороны США, около 1,3 млн человек служат в армии США. Официальных данных о количестве трансгендеров нет, но Rand Corp, исследовательский институт политики США, сообщал в 2016 году, что около 2450 активных военнослужащих – трансгендеры, пишет Reuters.
gordonua.com
  • Сегодня, 05:21
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