Глава молдавского государства подписала указ о создании Высшего совета безопасности, который соберется, 26 января, на первое заседание.
Помимо членов, входящих в состав ВСБ, в соответствии с законом, Санду назначила несколько других кандидатур. Среди новых членов ВСБ Владислав Кульминский, Игорь Гросу, Сергей Литвиненко и Кирилл Моцпан, сообщает point.md unimedia.info
Всего, согласно измененному Регламенту Высшего совета безопасности, в его состав вошли 11 человек, в том числе бывший советник Майи Санду в правительстве, Владислав Кульминский, заместитель губернатора НБМ, а также ряд депутатов ПДС.
Ранее президент Майя Санду внесла поправки в регламент Высшего совета безопасности (ВСБ), и были установлены точные критерии относительно лиц, которые могут быть назначены в качестве членов ВСБ.
Указом, подписанным президентом Санду, были установлены точные критерии относительно должностных лиц, которые могут быть назначены в качестве членов ВСБ.
Текст «с ответственными функциями» был заменен текстом, отвечающим следующим условиям: — имеет гражданство Республики Молдова; — владеет румынским языком; — нет судимости; — пользуется безупречной репутацией.
Указом, опубликованным в Monitorul Oficial 23 января, было добавлено, что лицам-членам ВСБ может быть обеспечено право доступа к государственной тайне.
Санду подписала в пятницу, 22 января, указ о назначении Анны Ревенко на должность советника в области обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего cовета безопасности.
Додон: Действия Санду – прямая угроза интересам и безопасности государства
Игорь Додон с недоумением воспринял новость о решении президента Майи Санду включить в Высший совет безопасности (ВСБ) Республики Молдова представителей своей политической партии, не имеющих отношения к государственным исполнительным структурам.
Ещё большое возмущение у лидера ПСРМ вызвало решение госпожи Санду делегировать в ВСБ представителей неправительственных организаций, в том числе финансируемых из-за рубежа, передает aif.md
– Считаю нужным напомнить президенту Молдовы, что члены Высшего совета безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой информации и безопасности Республики Молдова.
Кроме того, хочу напомнить, что порочная практика назначения партийных функционеров имела место в годы правления альянсов за европейскую интеграцию и Демократической партии, когда Филат и Плахотнюк по своему усмотрению назначали партийных функционеров и угодных себе лиц в Высший совет безопасности, не считаясь с законом и правовыми процедурами.
В связи с этим я вынужден констатировать, что госпожа Санду, которая всю предвыборную кампанию обещала бороться с коррупцией, беззаконием и политическим влиянием на органы власти, идет тем же путем. Назначение сомнительных лиц из НПО в Высший совет безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства, – отметил председатель Партии социалистов.