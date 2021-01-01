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Президент Санду назначила новых членов Высшего совета безопасности

Президент Санду назначила новых членов Высшего совета безопасности

Глава молдавского государства подписала указ о создании Высшего совета безопасности, который соберется, 26 января, на первое заседание.

Помимо членов, входящих в состав ВСБ, в соответствии с законом, Санду назначила несколько других кандидатур. Среди новых членов ВСБ Владислав Кульминский, Игорь Гросу, Сергей Литвиненко и Кирилл Моцпан, сообщает point.md unimedia.info

Всего, согласно измененному Регламенту Высшего совета безопасности, в его состав вошли 11 человек, в том числе бывший советник Майи Санду в правительстве, Владислав Кульминский, заместитель губернатора НБМ, а также ряд депутатов ПДС.

Ранее президент Майя Санду внесла поправки в регламент Высшего совета безопасности (ВСБ), и были установлены точные критерии относительно лиц, которые могут быть назначены в качестве членов ВСБ.

Указом, подписанным президентом Санду, были установлены точные критерии относительно должностных лиц, которые могут быть назначены в качестве членов ВСБ.

Текст «с ответственными функциями» был заменен текстом, отвечающим следующим условиям:
— имеет гражданство Республики Молдова;
— владеет румынским языком;
— нет судимости;
— пользуется безупречной репутацией.

Указом, опубликованным в Monitorul Oficial 23 января, было добавлено, что лицам-членам ВСБ может быть обеспечено право доступа к государственной тайне.

Санду подписала в пятницу, 22 января, указ о назначении Анны Ревенко на должность советника в области обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего cовета безопасности.

Президент Санду назначила новых членов Высшего совета безопасности
Президент Санду назначила новых членов Высшего совета безопасности

Додон: Действия Санду – прямая угроза интересам и безопасности государства

Игорь Додон с недоумением воспринял новость о решении президента Майи Санду включить в Высший совет безопасности (ВСБ) Республики Молдова представителей своей политической партии, не имеющих отношения к государственным исполнительным структурам.

Ещё большое возмущение у лидера ПСРМ вызвало решение госпожи Санду делегировать в ВСБ представителей неправительственных организаций, в том числе финансируемых из-за рубежа, передает aif.md

– Считаю нужным напомнить президенту Молдовы, что члены Высшего совета безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой информации и безопасности Республики Молдова.

Кроме того, хочу напомнить, что порочная практика назначения партийных функционеров имела место в годы правления альянсов за европейскую интеграцию и Демократической партии, когда Филат и Плахотнюк по своему усмотрению назначали партийных функционеров и угодных себе лиц в Высший совет безопасности, не считаясь с законом и правовыми процедурами.

В связи с этим я вынужден констатировать, что госпожа Санду, которая всю предвыборную кампанию обещала бороться с коррупцией, беззаконием и политическим влиянием на органы власти, идет тем же путем. Назначение сомнительных лиц из НПО в Высший совет безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства, – отметил председатель Партии социалистов.

  • Сегодня, 05:33
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