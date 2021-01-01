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В ВОЗ не исключают, что COVID-19 станет системным заболеванием

В ВОЗ не исключают, что COVID-19 станет системным заболеванием

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание. По его словам, за всю историю человечество смогло победить только оспу.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге, передает rbc.ua

"Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры. В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь", - заявил он.

По словам Райана, у коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что ликвидировать его будет очень сложно.

"В частности, коронавирус присутствует практически во всех странах мира. Доступ к вакцине в настоящее время не оптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Поэтому передача вируса будет продолжаться", - заявил он.

Напомним, вакцина от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech эффективна против британского штамма. Она вырабатывает антитела против него.

Кроме того, Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна от новых штаммов коронавируса. В частности, от штаммов, которые выявили в Великобритании и Южной Африке.

rbc.ua
  • Сегодня, 05:36
  • DTV
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