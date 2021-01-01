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Евросоюз поставил рекорд в области возобновляемых источников энергии

Евросоюз поставил рекорд в области возобновляемых источников энергии

Согласно новому исследованию, 2020 год стал для Евросоюза самым экологически чистым в мире с точки зрения электроэнергетики. Об этом 25 января сообщает портал RENEWS.BIZ.

Исследовательский центр Ember и германский научно-исследовательский институт Agora Energiewende обнаружили, что в 2020 году возобновляемые источники энергии впервые обогнали ископаемое топливо в качестве основного источника электроэнергии в ЕС, произведя 38% электроэнергии, тогда как на долю ископаемого топлива пришлось всего 37%, передает regnum.ru

Эта трансформация была вызвана быстрым ростом производства ветровой и солнечной энергии, которая с 2015 года почти удвоилась и составила одну пятую всей мощности электроэнергии, выработанной в ЕС в 2020 году, говорится в отчете «Европейский энергетический сектор в 2020 году».

Самые высокие показатели выработки энергии из ветра и солнца наблюдались в Дании (61%), Ирландии (35%), Германии (33%) и Испании (29%).

С 2015 года производство угля в ЕС сократилось вдвое из-за роста объемов производства ветровой и солнечной энергии. В 2020 году выработка угля упала на 20% и используется в производстве всего 13% всей электроэнергии в Европе. Для сравнения: в 2020 году производство газа упало всего на 4%.

regnum.ru
  • Сегодня, 05:42
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