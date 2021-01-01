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Молдову посетит спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

Молдову посетит спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции посол Томас Майер-Хартинг посетит Республику Молдова с 26 по 29 января для ознакомления с текущим положением дел в процессе урегулирования, и совместно со сторонами определит приоритеты на 2021 год.

В Кишиневе посол Майер-Хартинг встретится с президентом Молдовы Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь, а также с лидерами политических партий. Кроме того, он встретится с постоянными послами посредников и наблюдателей формата «5+2», а также с представителями гражданского общества.

В Тирасполе специальный представитель встретится с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе от Приднестровья Виталием Игнатьевым.
  • Сегодня, 05:58
  • DTV
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