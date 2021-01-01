Dnestr.TV

 
0

В 2020 году мировые расходы на оборону выросли

В 2020 году мировые расходы на оборону выросли

Наибольший рост оборонных бюджетов в 2020 году показала Европа: страны региона увеличили оборонные затраты на 5,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.

Мировые оборонные расходы увеличились в 2020 году на 1,9 процентных пункта и достигли 1,9 трлн, долларов показав непрерывный рост в течение семи лет. Об этом говорится в исследовании оборонных затрат, опубликованном во вторник, 26 января, информационно-аналитическим центром Jane's.

Наибольший рост расходов на оборону продемонстрировали европейские страны - они были на 5,6% выше, чем годом ранее, передает korrespondent.net.

В то же время, аналитики считают, что в 2021 году рост расходов немного замедлится из-за последствий пандемии COVID-19, но сокращение "будет ограничено регионами, зависящими от экспорта сырьевых товаров, таких как нефть, и будет уравновешено увеличением в регионах, где все еще ожидается устойчивый рост", указано в докладе Janes.

"Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского и Латинской Америки, вероятно, осуществят реальное сокращение в 2021 году, общий рост оборонных расходов упадет до самого низкого уровня с 2013 года ($1,53 трлн.). Cамое сильное воздействие пандемии COVID-19 на финансирование, вероятно, произойдет в 2022 году, когда правительства начнут ограничивать расходы", - считает ведущий аналитик Janes Эндрю Макдональд.

По его данным, положительный рост сохранится в основном за счет Азии, а после кризисных лет рост ассигнований на оборону, вероятно, снова ускорится, поэтому аналитики прогнозируют расходы на уровне 2,23 трлн долларов США к 2030 году.

"Одним из главных источников роста станут страны Азии. Если в 2010 года на страны в этом регионе приходилось 20% всех расходов, то к 2028 составит около 35%", - предполагают эксперты Janes.

korrespondent.net
  • Сегодня, 06:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна