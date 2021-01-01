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Жители Гонконга массово перешли в «Аську»

Жители Гонконга массово перешли в «Аську»

Мессенджер ICQ (в народе — «Аська») стал популярнее среди жителей Гонконга в 35 раз за последний месяц. Он пришел на смену WhatsApp — люди стали отказываться от него после изменения политики конфиденциальности.

Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на исследование аналитической компании Sensor. Издание отметило, что ICQ заменил для жителей Гонконга WhatsApp после того, как последний изменил политику конфиденциальности данных. Представитель ICQ рассказал, что их мессенджер никому и никогда не передает сообщения пользователей без решения суда, передает 360tv.ru

The Wall Street Journal предположил, что всплеск популярности мессенджера может быть связан с ностальгией пользователей. ICQ разработали в 1996 году, и в начале нулевых он пользовался большой популярностью в разных странах мира.

Новые правила WhatsApp вступят в силу 15 мая 2021 года. После этого мессенджер получит право делиться данными пользователей с Facebook. При этом продолжить использовать мессенджер для общения можно будет только после соглашения с изменениями.
360tv.ru
  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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