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Внеплановые проверки по электронному заявлению

Внеплановые проверки по электронному заявлению

Заявления в форме электронных документов позволят органам госконтроля и надзора проводить внеплановые проверки, чтобы защитить интересы граждан и юридических лиц. Но для этого, поданные в электронном виде заявления, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Наличие такой подписи позволит исключить подачу анонимных электронных обращений, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«Получатель по группе символов букв или цифр, которые присвоены заявителю, удостоверится, что это заявление от такого-то лица. И по нему будет реагировать. Это сложный процесс, он для нас достаточно новый. Но корпоративная система электронной подписи уже работает в банках, министерствах. Это правильная система, к ней нужно стремиться», - подчеркнул глава Комитета по образованию и информационной политике Игорь Буга.

Электронную подпись может получить каждый приднестровец или организация. Для этого нужно обратиться в удостоверяющие центры, подведомственные Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (ранее Госслужбе связи).

«Есть порядок выдачи, порядок регистрации. Это фактически пароль. У каждого человека при желании появится своя квалифицированная подпись. Простая или усиленная, в зависимости от того, какой объем информации, и где он будет получать. В перспективе это нас ждет на портале госуслуг. Сейчас многие законы завязаны на то, что переходим к электронному документообороту. И все больше объема документов идет в электронном виде, который нужно как-то удостоверить», - пояснил председатель профильного комитета.

Изменения в законы «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)», «Об электронном документе и электронной подписи», «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений» и ряд нормативных актов позволят органам контроля и надзора реагировать на жалобы приднестровцев, которые написаны не только на бумаге. Депутаты Комитета по образованию, информационной и молодежной политике ВС ПМР будут предлагать Верховному Совету принять их во II окончательном чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 16:31
  • DTV
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