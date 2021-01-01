Бывший заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Василе Шова возвращается на государственную должность.
Политик займет должность посла по особым миссиям в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Информацию для портала deschide.md подтвердил сам Василий Шова, пишет point.md.
Василе Шова занимал посты министра реинтеграции (2002-2009 гг.) и заместителя премьер-министра по реинтеграции (июнь-ноябрь 2019 г.). В период 2017-2019 и 2019-2020 годов он занимал должность советника президента Республики Молдова по вопросам реинтеграции.
Также Василе Шова был депутатом парламентов VII и VIII законодательных собраний (2009-2014 гг.).