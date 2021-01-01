Открывая совещание, посвященное разработке проекта нового Налогового кодекса, Президент отметил, что эта тема на слуху не первый год, все заинтересованные стороны поддерживают идею упорядочения правовой базы в сфере налогообложения, но при этом точка в вопросе не поставлена. Активно за разработку документа взялись в 2017 году. Основные заявленные авторами (правительством) цели – структурировать разрозненные на сегодняшний день нормы, вывести на новый уровень институт налогового консультирования (что полностью соответствует поставленной Президентом задаче), усовершенствовать систему проверок, сделав акцент на риск-ориентированность и определение периодичности проведения контрольных мероприятий в зависимости от степени риска, пишет пресс-служба главы государства.
Была создана рабочая группа, в которую вошли многочисленные представители различных подразделений органов законодательной и исполнительной ветвей власти, общественных организаций, бизнес-сообщества. Работа над проектом кодекса велась два года. Группа собиралась на расширенные совещания больше двух десятков раз. В предложенной правительством редакции кодекса помимо систематизации действующих норм, в результате которой планируется отменить действие больше полутора десятков законов, есть и нововведения. Осенью 2019 года законопроект направили в Верховный Совет. Необходимость кодификации НК, как таковой, у парламентариев сомнений не вызывает. Но после предварительного изучения документа депутаты не поддержали предлагаемую версию института мониторинга и налогового администрирования.
Сегодня в рамках совещания при Президенте участники ознакомились с презентацией документа, детально обсудили многие аспекты, обменялись мнениями, доводами и аргументами – как в поддержку законопроекта, так и против его безотлагательного принятия в представленном виде. Важно, что представители приднестровского бизнеса в целом поддерживают позицию правительства о необходимости принятия усовершенствованного Налогового кодекса. При этом есть сомнения относительно своевременности этого шага. Пандемия коронавируса серьезно осложнила положение дел в экономике страны в целом и в деятельности практически каждого хозяйствующего субъекта. Не учитывать это обстоятельство нельзя, уверен Президент. Он подчеркнул, что любое нововведение должно быть направлено на улучшение положения граждан. Вадим Красносельский говорил также о честном партнерстве государства и бизнеса как залоге успешного обоюдовыгодного взаимодействия.
Президент поручил возобновить коллективную работу над законопроектом с учетом существующих реалий. По его мнению, необходимо провести общественные слушания. Важно, чтобы участники были готовы к этой дискуссии: каждый должен заблаговременно детально изучить проект, нацелил Глава государства. Вадим Красносельский призвал акцентировать внимание на таких аспектах как своевременность принятия документа, не ухудшение положения субъектов, исключение влияния человеческого фактора во взаимоотношениях государства и бизнеса president.gospmr.org