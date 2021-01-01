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Каким будет детский отдых в Бендерах этим летом обсуждали на комиссии по социальной политике и экологии

Каким будет детский отдых в Бендерах этим летом обсуждали на комиссии по социальной политике и экологии

Постоянная депутатская комиссия по социальной политике и экологии рассмотрела 15 вопросов повестки дня, среди которых организация детского летнего отдыха. В работе комиссии приняли участие Председатель городского Совета Юрий Кара, заместитель Председателя горсовета Александр Колесниченко, заместители главы государственной администрации Андрей Диордиев и Светлана Познанская,Председатель Общественного Совета Александр Житарь, член Общественного Совета Сергей Геворков, Представители УЖКХ и МУП «КоммуналДорСервис».

Пандемия в минувшем году внесла неприятные коррективы во многие сферы жизни людей. Всегда такие долгожданные летние каникулы у юных бендерчан в прошлом году не состоялись. Как будет организован детский отдых в Бендерах этим летом и в перспективе на 5 лет рассматривала постоянная депутатская комиссия по социальной политике и экологии. Концепция «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в городе Бендеры в 2020-2026» была представлена государственной администрацией для рассмотрения и утверждения в городском Совете, сообщается на сайте городского Совета народных депутатов города Бендеры.

О том, какие именно мероприятия планируются в городе в летний период представлено в Концепции «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в городе Бендеры в 2020-2026». Планируется проведение мероприятий по нескольким направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, туристко-краеведческое и культурно-досуговое. Тут и организация походов, сплавов по реке Днестр, и палаточный лагерь на базе МУ «СОЛ Юность», экскурсии по городу и Приднестровью, всевозможные марафоны и квесты, мастер-классы различной тематики и многое другое.

По понятным причинам перспективы детской оздоровительной кампании - 2021 зависят от санитарно-эпидемиологической обстановки и актуальных рекомендаций оперштаба, но подготовку нужно начинать уже сейчас, считают в городском Совете. Депутаты крайне обеспокоены отсутствием на сегодняшний день в Бендерах детских оздоровительных лагерей и убеждены, что если детей не оздаравливать, то потом придется их лечить. В начале февраля городской Совет проведет круглый стол, посвященный организации детского летнего отдыха. На нем, кроме других, будет рассмотрен вопрос о функционировании спортивно-оздоровительного лагеря «Юность».

bendery.org
  • Сегодня, 18:01
  • DTV
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