Сегодня в UEFA состоялась жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги чемпионов. Молдову на данном этапе турнира будет представлять "Шериф" U-19.
По итогам жеребьевки в соперники тираспольчанам достался казахстанский "Кайрат". Матч для команды будет домашним и пройдет на стадионе спорткомплекса "Шериф", пишет noi.md.
Противостояние в 1/32 финала UEFA Youth League будет состоять всего из одного матча. Игры этой стадии турнира пройдут 2-3 марта, но при согласии обоих клубов и UEFA эта дата может быть изменена. noi.md