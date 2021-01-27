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Батрынча рассказал генсеку Совета Европы о решении КС РМ против русского языка

Батрынча рассказал генсеку Совета Европы о решении КС РМ против русского языка

Вице-председатель парламента Республики Молдова, глава парламентской делегации РМ в ПАСЕ Влад Батрынча принял сегодня участие в двусторонней встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Встреча проходила в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге, передает aif.md

Генеральный секретарь Совета Европы приветствовала участие парламентской делегации Республики Молдова на сессии ПАСЕ, отметив важность непосредственного общения между официальными представителями Совета Европы, ПАСЕ и национальными делегациями, а также между парламентариями из разных стран. Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула, что платформа ПАСЕ, которая предлагает эту возможность, должна быть полностью использована.

Вице-спикер Влад Батрынча рассказал о последних политических, экономических и социальных событиях в Республике Молдова, а также о политической ситуации в парламенте страны. Собеседники обсудили отмену Конституционным судом Республики Молдова Закона о функционировании языков на территории страны. Влад Батрынча отметил, что этот факт ограничивает доступ значительной части русскоязычных граждан Республики Молдова к правосудию, образованию и здравоохранению.

– Нынешнее положение дел может быть преодолено только путем диалога между политическими силами, присутствующими в парламенте, при участии гражданского общества, – сказал вице-председатель парламента, подтвердив важность опыта и помощи Совета Европы для нашей страны.

Влад Батрынча обратился с просьбой о содействии, а также рекомендациях экспертов Совета Европы для разработки и улучшения законодательства в области обеспечения прав и гарантий граждан.

Мария Пейчинович-Бурич отметила в этом контексте, что Совет Европы внимательно следит за событиями, происходящими в странах-членах СЕ, включая Республику Молдова, и будет продолжать оказывать полную поддержку демократическому развитию страны, в том числе через свой План действий для Республики Молдова. Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнула, что для выхода из создавшегося тупика необходимо вовлечение всех политических сил в стране.
aif.md
  • Вчера, 18:12
  • DTV
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