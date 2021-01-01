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Около 15 тысяч бендерчан обратились в службу занятости за последние три года

Около 15 тысяч бендерчан обратились в службу занятости за последние три года

На рассмотрение постоянной депутатской комиссии по социальной политике и экологии был представлен отчет Центра социального страхования и социальной защиты г. Бендеры об исполнении Программы содействия занятости населения на 2018-2020 год.

За три года в службу занятости обратилось около 15 тысяч бендерчан. Количество заявленных вакансий уменьшилось, доля трудоустроенных граждан от общего числа зарегистрированных безработных составила 12,4%, передает пресс-служба городского Совета народных депутатов города Бендеры.

«Анализ вакансий, заявленных в службу занятости населения и профессионального состава граждан, обращающихся в службу занятости в поиске подходящей работы, свидетельствует о несоответствии спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Требования работодателей к соискателям превышают профессиональный уровень состоящих на учете в Центре, что отражается на эффективности трудоустройства»- отметила Светлана Онуфриенко, заместитель директора Центра социального страхования и защиты г. Бендеры.

С теми, кто ищет работу, специалисты Центра работают по различным программам, также проводится профориентация и переобучение, оказывается психологическая поддержка тем, кто остался без работы. С 17 марта 2020 года служба занятости перешла на работу в дистанционном режиме.
bendery.org
  • Вчера, 18:38
  • DTV
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