COVID-госпиталь в «Днестровских зорях» закрывается. За три месяца здесь прошли лечение 1 166 приднестровцев, сообщает пресс-служба Минобороны.
«С 1 февраля лагерь закрывается и начинается подготовка к возобновлению санаторно-курортного лечения. В «Днестровских зорях» будет проведена дезинфекция всех корпусов красной зоны, уже приобретено новое постельное белье и посуда. 30 января здравницу покинут последние выздоровевшие пациенты», – отметил директор оздоровительного комплекса Андрей Райлян.
Сегодня выписались 16 пациентов. Их тесты показали отрицательный результат. Они отправились домой. Продолжают лечение еще 36 пациентов, которые также покинут здравницу в течение нескольких ближайших дней, передает novostipmr.com.
Во время лечения от коронавирусной инфекции больных размещали в 2-х, 3-х и 4-х местных комфортабельных номерах, что предоставляло возможность проходить лечение семьями. В спальных корпусах были созданы все условия, включая отдельный санузел, телевидение и Интернет. Для COVID-положительных больных было организовано трехразовое горячее питание, прогулки на свежем воздухе, профессиональная помощь и уход квалифицированного медперсонала.
Напомним: COVID-госпиталь на базе подведомственной Министерству обороны здравницы был открыт 28 октября. Максимальный пик загруженности отмечался в декабре – до 140 человек в сутки.
С 1 марта на базе «Днестровских зорей» продолжится санаторно-курортное оздоровление. Приднестровцы, получающие льготные путевки по линии Минсоцзащиты, вновь смогут получить медкарты и поправить здоровье.
Антиген-тест для удобства отдыхающих планируется делать в новом сезоне прямо на базе здравницы. Как и в предыдущие сезоны, будут соблюдены все необходимые противоэпидемические меры. novostipmr.com