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Депутаты предлагают создать специальную комиссию, чтобы узнать всю правду о Новоднестровской гидроцентрали

Депутаты предлагают создать специальную комиссию, чтобы узнать всю правду о Новоднестровской гидроцентрали

Депутаты ПСРМ 27 января зарегистрировали законодательную инициативу о создании специальной комиссии об оценке управления водными ресурсами реки Днестр.

Ее авторы считают, что в настоящее время Днестр подвержен беспрецедентной опасности, так как Молдова может быть обезвожена. Согласно оценке специалистов, в реке нарушен гидрологический, гидрохимический и гидробиологический режимы, исчезли многие виды рыб, а уровень воды критически снижается, передает actualitati.md
Депутаты ПСРМ напомнили, что и офис Программы ООН по развитию в Кишиневе сигнализировал о том, что доступ к воде в Молдове находится на критическом уровне.

Социалисты отметили, что такое положение дел обусловлено как климатическими изменениями, так и необдуманными действиями людей, в том числе в результате деятельности Новоднестровского гидроузла в Украине, который отрицательно влияет на экосистему реки.

Авторы законопроекта о создании комиссии считают, что ее основными задачами должны стать оценка потенциала реки Днестр, оценка трансграничного сотрудничества в части использования ресурсов реки Днестр с тем, чтобы обеспечить в равном объеме потребности нынешнего и будущих поколений, выработать решения по выявленным проблемам.

Предполагается, что комиссия будет состоять из 7 депутатов, которые в течение 3 месяцев должны подготовить отчет.

Напомним, что председатель ПСРМ Игорь Додон сообщил на прошлой неделе о том, что социалисты предложат создать специальную комиссию, чтобы выяснить все подробности о строительстве дамб на реке Днестр. Додон отметил, что секретные переговоры о расширении гидроузла, которые Майя Санду провела в Киеве, могут спровоцировать экологический кризис на Днестре.

Чтобы избежать этого, по словам Додона, необходимо предпринять все меры для защиты бассейна реки Днестр.

actualitati.md
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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