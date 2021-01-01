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Контроль микрофинансовой деятельности

Контроль микрофинансовой деятельности

В режиме онлайн прошло заседание Верховного Совета. Одним из документов, рассмотренных депутатским корпусом, стал законопроект с изменениями в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

«Закон, регулирующий деятельность микрофинансовых организаций был принят Верховным Советом в прошлом году. В нем были прописаны порядок создания, деятельности и реорганизации микрофинансовых организаций, порядок и условия предоставления микрозаймов, полномочия регулятора, ответственность и т.д. То есть закон упорядочил эту сферу деятельности, которая раньше работала без государственного регулирования», - пояснил депутат Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Юрий Кучеренко.

Депутат Юрий Кучеренко предложил внести в закон ряд изменений, которые конкретизируют некоторые нормы документа. Кроме этого, было предложено внести дополнения и в закон «О центральном банке ПМР», поскольку ПРБ наделен полномочиями по контролю сферы микрофинансирования, сообщается на сайте ВС ПМР.

«В процессе применения закона о МФО назрела необходимость корректировки ряда положений в целях защиты прав заемщиков, усиления контроля Центрального банка за деятельностью микрофинансовых организаций, а также обеспечения стабильности функционирования финансового рынка в целом. Именно с этой целью были внесены и приняты соответствующие поправки на сессии Верховного Совета», - подчеркнул автор законодательной инициативы.

«В соответствии с законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с 1 февраля у таких организаций появилась обязанность регистрироваться для ведения данной деятельности в ПРБ, чтобы они были включены в государственный реестр микрофинансовых организаций. При этом в законе есть иные субъекты, которые по факту осуществляют микрофинансовую деятельность (это кредитные организации, ломбарды), но статуса микрофинансовых организаций у этих юридических лиц не будет», – отметил начальник правового управления ПРБ Евгений Оржеховский.

С 1 февраля таким кредитным организациям и ломбардам подавать документы на регистрацию в ПРБ или что-то менять в своей деятельности не требуется. Их работа регулируется законом «О банках и банковской деятельности» и подзаконными актами.

«Законопроект, который мы сегодня рассматриваем, направлен на то, чтобы конкретизировать эти моменты, и у всех участников рынка было понимание, что до 1 февраля регистрироваться в ПРБ необходимо только микрофинансовым организациям, а не иным юридическим лицам», – пояснил начальник правового управления ПРБ Евгений Оржеховский.

Верховный Совет принял изменения в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О центральном банке ПМР» в первом чтении. Работа над этими законопроектами продолжится.

Напомним, до настоящего времени наше законодательство позволяло вести деятельность, связанную с предоставлением микрозаймов без регистрации в Центральном банке. Отдельный закон нужен был для того, чтобы избежать случаев злоупотреблений, когда по микрозаймам устанавливаются слишком высокие проценты, которые становятся неподъемными для заемщика.

В законе прописаны порядок и условия предоставления микрозаймов, а также условия создания, деятельности и реорганизации микрофинансовых организаций.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:27
  • DTV
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