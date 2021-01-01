Акционеры Transgaz, одной из крупнейших компаний, контролируемых румынским государством, приняли решение утвердить финансирование ″ Плана развития национальной системы транспортировки природного газа на период 2020-2029 годов.
Этот план также включает компоненты, относящиеся к Молдове и является одним из самых амбициозных в Румынии за последние годы. Его общая стоимость составляет 4,1 миллиарда евро, сообщает point.md ссылаясь на mold-street.com
В рамках этого проекта развития Transgaz стремится создать газовый хаб в Румынии. Идея возникла около трех лет назад, и теперь она достигла своей отправной точки после того, как акционеры одобрили финансирование проекта, который продлится почти десять лет.
Документ также содержит проекты, которые будут разработаны по газификации между Румынией и Молдовой.
Таким образом, предусмотрено расширение соединительной линии Яссы - Унгены - Кишинев (Фаза II). Также планируется строительство газотранспортной сети DN 500 на участке Унгены - Бельцы с подключением к газотранспортной сети на севере Молдовы Ананьев-Черновцы-Богородичены, которая ведет к хранилищу газа в Богородиченах, объект находящийся в Украине.
Отметим, что ранее Moldovatransgaz построил трубопровод Бельцы-Унгены, обеспечивающий соединение с магистральным газопроводом Ананьев-Черновцы-Богородичены.
Transgaz не упоминает объем инвестиций, запланированных для достижения этих целей, и сроки их реализации.
В той же программе указывается, что в 2021 году будут завершены инвестиции в размере 174 млн евро в строительство газопроводов Онешты - Герешты и Герешты - Лешканы, а также компрессорных станций в Онештах и Герештах.
Transgaz имеет два дочерних предприятия в Молдове: Eurotransgaz и Vestomldtransgaz, а также построил и завершил строительство соединительной линии Яссы-Унгены-Кишинев, которая еще не используется для транспортировки и поставки газа.