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Ни дома, ни денег, ни работы: экс-вице-президенту США Пенсу негде жить

Ни дома, ни денег, ни работы: экс-вице-президенту США Пенсу негде жить

Бывший вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен, которые на прошлой неделе вернулись в родной штат Индиана, оказались в крайне неудобной ситуации – у них нет собственного жилья, бизнеса или накоплений.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Business Insider, сообщает segodnya.ua

В связи с этим, по одним данным, после переезда бывшая "вторая пара страны" поселилась в коттедже губернатора Индианы и давнего друга Пенсов Эрика Холкомба. Согласно другим данным, они остановились в доме брата Майка Пенса в городе Колумбус на юге штата.

Отмечается, что, будучи вице-президентом, Пенс ни в одной из своих налоговых деклараций не указал ни один объект недвижимости. При этом с 2017 года и до недавних пор он жил в госрезиденции на территории Военно-морской обсерватории в Вашингтоне.

При этом известно, что ранее ему и жене принадлежал дом в городе Эдинбург, расположенном в часе езды к югу от столицы штата, Индианаполиса, а в бытность конгрессменом он получал доход от аренды недвижимости в Колумбусе.

Однако сейчас источники из числа приближенных к нему и экс-президенту Дональду Трампу утверждают, что у Пенсов нет своего дома. Долгое время они либо арендовали жилье, либо его им предоставляло государство.

Журналисты даже подсчитали, что на должности губернатора Индианы (в 2013-2017 годах) Пенс зарабатывал около 112 тыс. долларов в год, а будучи вице-президентом – 230,7 тыс.. На собственный дом этого явно не хватит.

По словам помощника Пенса, ближайшие шесть месяцев его начальник будет в разъездах между Вашингтоном и Индианой, а потом окончательно осядет на родине. Где именно будет жить его начальник, помощник не сказал.

Также отмечается, что при переезде в резиденцию вице-президента в 2017 году Пенс попросил президента выделить средства, чтобы ее обустроить. У самого его не было денег из-за банкротства его брата, а экс-вице-президент Джо Байден заселялся со своей мебелью и с ней же уехал. Поэтому Пенсам было буквально не на чем спать.

Напомним, что Трамп тем временем вернулся в свою роскошную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где уже открыл офис экс-президента. Планирует ли он как-то поддержать Пенсов неизвестно.

segodnya.ua
  • Вчера, 21:26
  • DTV
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