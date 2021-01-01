Сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует внесения в законодательство изменений, связанных с электронным обменом документами. Президент ПМР Вадим Красносельский внес на рассмотрение Верховного Совета законопроект, принятие которого позволит выдавать исполнительные документы в электронной форме. При этом они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Изменения необходимо внести в Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Закон «Об исполнительном производстве». Соответствующий законопроект рассмотрел сегодня Комитет по законодательству, сообщается на сайте ВС ПМР.
Каким способом выдавать исполнительный документ для взыскания долга – в электронном или бумажном виде – решает суд. Судебный орган может использовать дистанционный способ передачи документов, если есть техническая возможность.
Требования к форматам исполнительных листов, судебных приказов, выданных в форме электронных документов, будет утверждать Правительство ПМР.
Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении на пленарном заседании Верховного Совета. vspmr.org