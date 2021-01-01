Встреча Главы приднестровского государства Вадима Красносельского с делегацией ОБСЕ состоялась на площадке Администрации Президента ПМР. Принимающую сторону, помимо Вадима Красносельского, представил Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Специального представителя Действующего Председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга сопровождают глава Миссии ОБСЕ в РМ Клаус Нойкирх с советниками, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Молдове Анна Либерг.
Обменявшись приветствиями и впечатлениями от приднестровской зимы, собеседники выразили обоюдное удовлетворение тем фактом, что погодные условия не помешали проведению встречи, передает пресс-служба Президента.
Вадим Красносельский, предваряя детальное обсуждение интересующих стороны вопросов, отметил, что рассчитывает на активизацию в период шведского председательства ОБСЕ переговорного процесса в формате «Постоянного совещания…» и его большую эффективность с точки зрения практической реализации достигнутых ранее договоренностей. Президент ПМР отметил, что реальных подвижек в этой сфере нет уже полтора года. Он с сожалением констатировал деградацию работы формата «5+2», напомнив, что в 2019 году не был подписан итоговый документ, а в 2020-м положение дел заметно осложнили пандемия и электоральные обстоятельства. Учитывая, что коронавирус пока не отступил, а выборные процессы продолжатся и в наступившем году, необходимо найти эффективные формы взаимодействия с учетом этих условий, считает Вадим Красносельский. Он подчеркнул готовность приднестровской стороны к рабочей дискуссии по всем направлениям и напомнил о своем письме избранному Президенту РМ Майе Санду, датированном 30 декабря прошлого года, в котором открыто обозначен этот посыл.
Томас Майер-Хартинг в свою очередь обозначил готовность содействовать переговорному процессу. Он выразил солидарность относительно недопустимости влияния внутренних политических процессов стран-участниц формата «5+2» на ход и качество переговоров, обозначив целесообразность сохранения преемственности с целью развития диалога. Посол отметил, что события начала 2021 года вселяют некоторый оптимизм в данной сфере. Усилия минувшего года он также не считает потраченными впустую, так как эти наработки являются базой для дальнейших шагов, в том числе для проведения работы над ошибками.
Говоря о позитивных подвижках, собеседники упомянули состоявшиеся заседания экспертных (рабочих) групп по таким направлениям, как транспорт и дорожное хозяйство, таможенная сфера, здравоохранение. Участники достаточно продолжительной встречи подробно обсудили широкий спектр тем, представляющих обоюдный интерес. В большинстве своем это вопросы переговорной повестки. Повышенное внимание уделено сохраняющим актуальность проблемам в банковском секторе и в области автотранспорта. Детально проговорены аспекты, связанные с необходимостью полноценной реализации достигнутых ранее договоренностей в сфере телекоммуникаций, по линии политически мотивированных уголовных дел, а также имеющих отношение к обеспечению свободы внешнеэкономической деятельности.
Совпадают позиции сторон относительно несогласованности действий: она недопустима, так как создает напряженность, ухудшает атмосферу переговорного процесса и негативно сказывается на его продуктивности. Участники встречи условились продолжать рабочие контакты, цель которых – полноценный и продуктивный переговорный процесс во имя благополучия граждан. president.gospmr.org