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Молдова может стать второй страной в мире с женщинами на ключевых постах
Молдова может стать второй страной в мире после Эстонии, в которой ключевые государственные руководящие должности занимают женщины.
Это может произойти после того, как Майя Санду выдвинула вчера, 27 января 2021 года, кандидатуру Натальи Гаврилицэ на должность премьер-министра, передает point.md ссылаясь на diez.md
В Эстонии ключевые посты в государстве занимают две женщины: избранный президент Керсти Кальюлайд и избранный премьер-министр Кая Каллас.
В этой ситуации ключевое слово «избранный», потому что есть еще три страны, в которых функции главы государства выполняют женщины.
Новой Зеландией и Барбадосом правят женщины-премьер-министры, а их общий глава государства - королева Соединенного Королевства Елизавета II.
Данией также управляет женщина-премьер-министр, а главой государства является королева Маргарита II.
Однако в этих трех странах верховная власть, то есть власть королевы, не является выбором государства (народа), а передается из поколения в поколение (по наследству).
Таким образом, в настоящее время Эстония - единственная страна в мире, где женщины были избраны посредством системы голосования.
Если парламент изберет Наталью Гаврилицэ премьер-министром, Молдова станет второй страной в мире (после Эстонии), которая избрала женщин на основные должности в государстве.
На данный момент у нас три женщины занимают ключевые государственные должности:
Майя Санду - президент;
Домника Маноле - председатель Конституционного суда;
Зинаида Гречаная - спикер парламента.
point.md
- Вчера, 21:42
- DTV
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