По итогам прошлого года стоимостной объём индустриального выпуска возрос на 1,6%, составив 12 150,4 млн рублей. Такие данные приводит Приднестровский республиканский банк со ссылкой на Государственную службу статистики. Однако, если не учитывать показатели металлургии и электроэнергетики, производственные результаты уступили 11,1% отметке 2019-го года.
При этом влияние пандемии на экономику прослеживается очень чётко. Так, в апреле большинство отраслей продемонстрировали двузначные темпы падения. Причины – сокращение внешнего спроса на товары приднестровского экспорта со стороны стран - торговых партнёров, а также нарушение логистических цепочек. По итогам анкетирования, проведённого ПРБ, на фоне введения всеобщего локдауна в весенние месяцы индекс промышленного оптимизма составил минус 26,8%. Это соотносимо с уровнем II полугодия 2014 года и I полугодия 2015-го и является одним из худших за годы исследований, сообщает novostipmr.com.
По мере снятия ограничений ситуация в промышленности стабилизировалась и показывала стабильный рост до сентября. С октября на фоне усиления ограничений во многих странах, вызванного второй волной COVID-19, восстановление производственных параметров и деловой активности в республике замедлилось.
Если говорить об отдельных отраслях, то в электроэнергетике годовой показатель возрос на 7,7% до 4 021,5 млн руб.
В чёрной металлургии годовой объём выработки с учётом низкой базы сравнения 2019 года возрос на 15,9%. За год было произведено продукции на сумму 3 512 млн рублей. Выплавка стали превысила значение позапрошлого года на 18,6%, товарный выпуск проката увеличился на 15,5%.
Показатели выработки в лёгкой промышленности из-за падения спроса на внешнем рынке сократились на 10,2% до 1 339,3 млн руб. На снижение совокупного выпуска повлияло сокращение производства хлопчатобумажных тканей, швейных изделий, обуви и одежды.
На предприятиях, производящих стройматериалы, объём выработки за прошлый год составил 597 млн рублей, что на 14,9% ниже позапрошлогодних параметров. Снижение наблюдалось по таким товарным позициям, как известь, товарный бетон, цемент, сборные конструкции и изделия из бетона, нерудные строительные материалы. А вот металлопластиковых окон и дверей, неармированных бетонных изделий, строительного раствора и стеновых материалов произвели больше.
В электротехнической отрасли объём выпуска за год сложился на уровне 270,2 млн рублей, превысив на 3% значение предыдущего года, что в основном определялось увеличением выпуска кабельных изделий. В то же время снизилось производство электродвигателей малой мощности, слоистых электроизоляционных материалов и крупных электромашин.
В машиностроении объём производства снизился на 35,7%, составив 294,4 млн рублей.
Производственные параметры предприятий химической промышленности по итогам года отстали от параметров 2019 года на 5,1%, упав до 275,7 млн рублей. И это несмотря на фиксируемый в отдельные месяцы рост объёмов производства до +80%,
Выработка в пищевой промышленности с начала года сложилась в сумме 1 634,6 млн рублей, уступив прошлогодним параметрам 8,9%. В натуральном выражении в наибольшей степени сократился выпуск винно-водочных изделий и пива, свежего мяса и готовых мясных продуктов. Уменьшение также наблюдалось по кондитерским изделиям, мясным полуфабрикатам, хлебу и хлебобулочным, а также колбасным изделиям. Больше произвели растительного и сливочно-растительного масла, консервов, сыров, замороженного мяса, быстрозамораживаемой плодоовощной и цельномолочной продукции.
На предприятиях мукомольно-крупяной промышленности производственные параметры за год увеличились на 3% до 175,8 млн рублей. Это связано с ростом выработки комбикормов, крупяных изделий, отрубей и муки.
Объём производства на предприятиях полиграфической отрасли с начала года достиг 25,7 млн рублей, или +17,6% к отметке позапрошлого года. novostipmr.com