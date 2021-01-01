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Молдова вошла в топ стран с наибольшим количеством запросов в ЕСПЧ

Молдова вошла в топ стран с наибольшим количеством запросов в ЕСПЧ

Молдова остается в первой десятке стран по количеству поданных в ЕСПЧ заявлений со стороны населения, а размер ущерба, который правительство было обязано выплатить заявителям, составляет около 2 миллионов евро.

Европейский суд по правам человека обнародовал отчет о деятельности за 2020 год. Согласно отчету, на 31 декабря 2020 года 1050 незавершенных запросов были направлены против Молдовы, передает noi.md со ссылкой на jurnal.md

Из них 532 заявления по Молдове были переданы в судебный орган (635 заявлений в 2019 году); В правительство передано 250 запросов (301 запрос в 2019 году); вынесено 32 решения (в 2019 году - 54).

По количеству обращений, поданных в европейский судебный орган, Молдова находится на 9-м месте с индексом 1,47 заявлений на 10 000 жителей. В 2019 году Молдова также заняла 5-е место с индексом 1,79 заявлений на 10 000 жителей.

Что касается Молдовы, то в течение 2020 года Суд вынес 32 решения (54 в 2019 году), из которых в 28 постановлениях было установлено как минимум одно нарушение Конвенции Республикой Молдова.

В двух случаях, касающихся Молдовы, нарушения Конвенции обнаружено не было; было установление ответственности РФ по двум делам. По состоянию на 31 декабря 2020 года Суд вынес 473 постановления против Молдовы, из которых как минимум 413 были признаны нарушающими Конвенцию Республики Молдова, за которые был выплачен ущерб на сумму около 17 миллионов евро.

Следует отметить, что Молдова по количеству решений и количеству выявленных нарушений опережает такие страны, как Германия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, которые намного превосходят Молдову и давно вошли в европейское сообщество еще до Конвенции о правах человека.

Более половины нарушений, установленных против Молдовы, связаны с нарушением права на справедливое судебное разбирательство (206), защитой собственности (143), бесчеловечным и унижающим достоинство обращением (153), правом на свободу и безопасность (105).

noi.md
  • Сегодня, 09:05
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