В 2020 году уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом в Приднестровье снизился.
Как сообщил Радио 1 главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гончар, в прошлом году зарегистрированы 141 новый пациент с положительным ВИЧ-статусом. Это примерно в 1,5 раза меньше, чем в 2019 году, пишет novostipmr.com.
Тем не менее такое снижение не означает, что темпы распространения инфекции значительно замедлились, подчеркнул главврач.
Количество впервые выявленных случаев туберкулёза в 2020 году сократилось на треть – с 380 до 261 случая (в 2019-м по сравнению с 2018 годом это показатель снизился на 6%), рассказал Радио 1 главврач Республиканской туберкулёзной больницы Сергей Осадчий novostipmr.com