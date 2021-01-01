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Специалисты сообщают о снижении в ПМР уровня заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом

Специалисты сообщают о снижении в ПМР уровня заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом

В 2020 году уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом в Приднестровье снизился.

Как сообщил Радио 1 главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гончар, в прошлом году зарегистрированы 141 новый пациент с положительным ВИЧ-статусом. Это примерно в 1,5 раза меньше, чем в 2019 году, пишет novostipmr.com.

Тем не менее такое снижение не означает, что темпы распространения инфекции значительно замедлились, подчеркнул главврач.

Количество впервые выявленных случаев туберкулёза в 2020 году сократилось на треть – с 380 до 261 случая (в 2019-м по сравнению с 2018 годом это показатель снизился на 6%), рассказал Радио 1 главврач Республиканской туберкулёзной больницы Сергей Осадчий
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:10
  • DTV
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