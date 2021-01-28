Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против юридических и физических лиц из России. Указ опубликован на сайте главы государства.
Сам санкционный список на сайте не опубликован. Одно из решений СНБО засекречено.
Указывается, что контроль за выполнением решения СНБО Украины возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. МИД Украины должен отдельно проинформировать о решении Киева представительства Евросоюза, США и «иных государств», передает lenta.ru.
Расширение санкционного списка может быть ответом на санкции России
За день до введения ограничений Кабмин Украины рассматривал возможность ввести экономические антироссийские ограничения в отношении 13 авиакомпаний, которые осуществляют полеты над Крымом. Речь шла о санкциях сроком на три года, которые предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины. Было ли принято это предложение, не сообщается.
Россия расширила свои ответные персональные санкции против Украины еще 11 декабря 2020 года. В список попали такие высокопоставленные чиновники, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
849 человек находится в украинском санкционном списке России
О расширении своего персонального санкционного списка на Украине заговорили еще в декабре 2019 года. Тогда речь шла о том, чтобы разработать новые экономические ограничения против компаний и лиц, занимающихся поставками материалов и комплектующих для оборонно-промышленного комплекса России. Решение должно было согласовываться с СНБО.
Поводом для введения санкций называли «непрекращающуюся военную агрессию» Москвы в Донбассе, имея в виду конфликт на юго-востоке Украины, на непричастность к которому в России неоднократно указывали.
Украина и Россия вводят санкции друг против друга с 2014 года
Ряд стран, в том числе Украина, США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные экономические меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Россия неоднократно указывала, что не имеет отношения к вооруженному противостоянию, а присоединение Крыма прошло на законных основаниях, и вводила контрсанкции, в том числе эмбарго на ввоз ряда продуктов. Ограничения неоднократно продлевались.
Сейчас российские товары на Украине облагаются специальным налогом вне зависимости от других пошлин, на территорию запрещен ввоз ряда российских товаров легкой промышленности, металлообработки, машиностроения, а также любого топлива из России — нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.
В конце августа 2018 года Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Поводом для расширения ограничительных мер послужило строительство Крымского мост. В список попали 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив. В ответ Москва серьезно расширила свой список персональных санкций — до 322 украинских гражданин и 68 компаний. lenta.ru