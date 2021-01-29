В Республике Молдова, а также в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Турции в рамках Программы продовольственного и сельскохозяйственного партнерства Организации Объединенных Наций (FAO) и Турции был запущен новый проект.
Он направлен на усиление официальных систем контроля за продовольственной безопасностью и информирования о рисках, передает moldpres.md
«В контексте отсутствия продовольственной безопасности, которое представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека и мировой экономики, в рамках проекта, финансируемого Турцией, будут организованы мероприятия по всей стране и региональные мероприятия по наращиванию потенциала», - говорится в заявлении FAO.
По данным Программы, эффективные системы контроля пищевых продуктов охватывают все этапы производства и обработки пищевых продуктов от фермы до стола потребителя, поэтому безопасность пищевых продуктов является приоритетом на всех этапах цепочки создания стоимости - от производителей, продавцов до потребителей.
Проект будет сосредоточен на конкретных потребностях каждой страны, а также на нескольких общих проблемах с региональной точки зрения, учитывая, что системы контроля безопасности пищевых продуктов в этих странах находятся на разных стадиях развития. «Это несмотря на то, что в последние годы страны-участницы приняли значительные меры по улучшению своих систем контроля пищевых продуктов в рамках построения более устойчивых продовольственных систем», - говорится в источнике.
Для достижения ожидаемых результатов проект будет способствовать обмену знаниями и опытом между странами, которые также могут извлечь выгоду из турецкого опыта. Это также будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития, оказывая поддержку странам в обеспечении безопасного питания для всех.
В последние годы FAO оказала поддержку нашей стране, реализовав несколько проектов на национальном уровне и пять проектов на региональном уровне, уделяя особое внимание безопасности пищевых продуктов, здоровью животных и растений, защите от засухи.