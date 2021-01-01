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Cпецпредставитель действующего председателя ОБСЕ от Швеции наметил приоритеты процесса приднестровского урегулирования на 2021 год

Cпецпредставитель действующего председателя ОБСЕ от Швеции наметил приоритеты процесса приднестровского урегулирования на 2021 год

Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции посол Томас Майер-Хартинг завершил сегодня свой четырехдневный официальный визит в Молдову. Он высоко оценил активную вовлеченность сторон в переговоры с начала года и призвал их активизировать усилия для достижения ощутимых результатов в 2021 году.

«В начале этого года состоялись конструктивные встречи на уровне политических представителей в переговорном процессе и экспертных рабочих групп. Это многообещающие тенденции, и диалог должен продолжаться для своевременного решения наиболее актуальных для обеих сторон вопросов», - сказал посол Майер-Хартинг. «Люди на обоих берегах Днестра нуждаются в реальной приверженности сторон тому, чтобы оставить в стороне разногласия и добиться прогресса в процессе урегулирования».

В Кишиневе Майер-Хартинг встретился с президентом Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь. В Тирасполе он встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем Виталием Игнатьевым.

В ходе своих встреч посол Майер-Хартинг провел обмен мнениями о приоритетах переговорного процесса на этот год и возможностях для продвижения по ключевым вопросам, включая защиту прав человека и свободу передвижения. Он заверил в полной поддержке процесса урегулирования со стороны действующего председателя ОБСЕ от Швеции в соответствии с принципами независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом для Приднестровья.

«Мы договорились со сторонами сосредоточить внимание на полной и непрерывной реализации пакета «Берлин-плюс» и определить новые совместные меры по укреплению доверия в целях углубления доверия между двумя берегами», - сказал Майер-Хартинг. «Я приветствую решение приднестровской стороны убрать контрольно-пропускные пункты, связанные с пандемией, что будет иметь большое значение для снижения напряженности и создания условий, способствующих борьбе с пандемией в духе единства и солидарности».

На своих встречах в Кишиневе и Тирасполе специальный представитель призвал стороны повышать роль женщин в процессе урегулирования, в том числе путем выдвижения женщин, представляющих официальные органы, в качестве сопредседателей рабочих групп, и в других качествах.

В ходе своего визита cпециальный представитель встретился с рядом заинтересованных участников процесса, чтобы лучше понять возможности более эффективной поддержки сторон, в том числе с лидерами парламентских политических партий и послами, представляющими посредников и наблюдателей в стране. Он отметил, что прочное и всеобъемлющее решение приднестровского конфликта потребует широкого консенсуса внутри Республики Молдова, а также между международными партнерами в процессе урегулирования.

Автор фото: ОБСЕ/Игорь Скимбатор
  • Сегодня, 15:45
  • DTV
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