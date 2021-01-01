Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции посол Томас Майер-Хартинг завершил сегодня свой четырехдневный официальный визит в Молдову. Он высоко оценил активную вовлеченность сторон в переговоры с начала года и призвал их активизировать усилия для достижения ощутимых результатов в 2021 году.
«В начале этого года состоялись конструктивные встречи на уровне политических представителей в переговорном процессе и экспертных рабочих групп. Это многообещающие тенденции, и диалог должен продолжаться для своевременного решения наиболее актуальных для обеих сторон вопросов», - сказал посол Майер-Хартинг. «Люди на обоих берегах Днестра нуждаются в реальной приверженности сторон тому, чтобы оставить в стороне разногласия и добиться прогресса в процессе урегулирования».
В Кишиневе Майер-Хартинг встретился с президентом Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь. В Тирасполе он встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем Виталием Игнатьевым.
В ходе своих встреч посол Майер-Хартинг провел обмен мнениями о приоритетах переговорного процесса на этот год и возможностях для продвижения по ключевым вопросам, включая защиту прав человека и свободу передвижения. Он заверил в полной поддержке процесса урегулирования со стороны действующего председателя ОБСЕ от Швеции в соответствии с принципами независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом для Приднестровья.
«Мы договорились со сторонами сосредоточить внимание на полной и непрерывной реализации пакета «Берлин-плюс» и определить новые совместные меры по укреплению доверия в целях углубления доверия между двумя берегами», - сказал Майер-Хартинг. «Я приветствую решение приднестровской стороны убрать контрольно-пропускные пункты, связанные с пандемией, что будет иметь большое значение для снижения напряженности и создания условий, способствующих борьбе с пандемией в духе единства и солидарности».
На своих встречах в Кишиневе и Тирасполе специальный представитель призвал стороны повышать роль женщин в процессе урегулирования, в том числе путем выдвижения женщин, представляющих официальные органы, в качестве сопредседателей рабочих групп, и в других качествах.
В ходе своего визита cпециальный представитель встретился с рядом заинтересованных участников процесса, чтобы лучше понять возможности более эффективной поддержки сторон, в том числе с лидерами парламентских политических партий и послами, представляющими посредников и наблюдателей в стране. Он отметил, что прочное и всеобъемлющее решение приднестровского конфликта потребует широкого консенсуса внутри Республики Молдова, а также между международными партнерами в процессе урегулирования.