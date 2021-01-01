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Власти Молдовы обновили список стран, по приезду из которых нужно отсидеть в карантине 14 дней
Власти РМ обновили список стран, по приезду из которых граждане должны находиться 14 дней на самоизоляции.
Вот, собственно, этот обновлённый список стран, входящих в "красную зону" для Молдовы, передает kp.md.
Приезжающим из них необходим 14-дневный карантин.
Вступает в силу с 1 февраля 2021 года.
kp.md
- Сегодня, 19:37
- DTV
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