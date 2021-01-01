В период с 22 по 28 января на территории республики зарегистрировано 168 заявлений и сообщений о преступлениях. По 130 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период зарегистрировано умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (лицо установлено), 30 краж (16 из них раскрыты по горячим следам), два угона транспортных средств (один раскрыт). Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики, сообщает mvdpmr.org.
Сотрудниками ОВД разыскано семь граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два госдолжника и один неплательщик алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1245 нарушений правил дорожного движения. Отстранён от управления 21 водитель, который вёл автотранспорт в состоянии опьянения.
С 22 по 28 января на территории республики зарегистрировано три пожара (в Тирасполе, Парканах и Каменке). Погибших нет. Травмы получили два человека. За нарушение правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол: в столице – девять, в Бендерах – пять, по два – на территории Григориопольского и Дубоссарского районов, по одному – в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком.