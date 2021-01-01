В понедельник, 18 января, на официальном сайте главы государства вышло последнее сообщение для прессы на русском языке. “Румыноязычная” же версия страницы обновляется регулярно.
Таким образом, представители национальных меньшинств лишены возможности получать официальную информацию о деятельности президента. Статусы Майи Санду в соцсетях также публикуются только на государственном языке, сообщает kp.md.
- Спешу «поздравить» русскоязычных жителей Молдовы! Та, которая обещала уважать ваши права, на самом деле имела вас всех «в виду». Отдельно хочу поздравить жителей Бельц и других регионов Молдовы, которые пошли за Иудой, как дети за Гамельнским крысоловом, и оказались там, где оказались. Не устраивал вас Додон? Так радуйтесь теперь! И где, кстати, ваш Иуда? - задался вопросом политолог Эрнест Варданян.
К слову, Игорь Додон всегда публиковал статусы на двух языках – молдавском и русском, а все пресс-релизы дублировались и на русском языке.
Напомним, 21 января Конституционный суд РМ по запросу депутатов “АКУМ” отменил Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, провозглашавший русский языком межнационального общения в нашей стране.
И это несмотря на то, что в период предвыборной кампании Майя Санду обещала защищать права русскоязычных жителей Молдовы. Ранее мы писали, что, едва вступив в должность президента, Санду сменила официальный язык сайта главы государства с молдавского на румынский.