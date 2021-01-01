Dnestr.TV

 
0

Санду забыла про русских: на сайте молдавской президентуры исчезли новости на русском языке

Санду забыла про русских: на сайте молдавской президентуры исчезли новости на русском языке

В понедельник, 18 января, на официальном сайте главы государства вышло последнее сообщение для прессы на русском языке. “Румыноязычная” же версия страницы обновляется регулярно.

Таким образом, представители национальных меньшинств лишены возможности получать официальную информацию о деятельности президента. Статусы Майи Санду в соцсетях также публикуются только на государственном языке, сообщает kp.md.

- Спешу «поздравить» русскоязычных жителей Молдовы! Та, которая обещала уважать ваши права, на самом деле имела вас всех «в виду». Отдельно хочу поздравить жителей Бельц и других регионов Молдовы, которые пошли за Иудой, как дети за Гамельнским крысоловом, и оказались там, где оказались. Не устраивал вас Додон? Так радуйтесь теперь! И где, кстати, ваш Иуда? - задался вопросом политолог Эрнест Варданян.

К слову, Игорь Додон всегда публиковал статусы на двух языках – молдавском и русском, а все пресс-релизы дублировались и на русском языке.

Напомним, 21 января Конституционный суд РМ по запросу депутатов “АКУМ” отменил Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, провозглашавший русский языком межнационального общения в нашей стране.

И это несмотря на то, что в период предвыборной кампании Майя Санду обещала защищать права русскоязычных жителей Молдовы. Ранее мы писали, что, едва вступив в должность президента, Санду сменила официальный язык сайта главы государства с молдавского на румынский.

kp.md
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Правительство выступило инициатором создания в Приднест ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Правительство выступило инициатором создания в Приднест ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна