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Белый дом: Байден в разговоре с Путиным потребовал освободить Навального

Белый дом: Байден в разговоре с Путиным потребовал освободить Навального

Президент Джо Байден призвал российского президента Владимира Путина освободить из заключения Алексея Навального – одного из наиболее известных оппонентов Кремля, который был арестован в России сразу после прибытия из Германии. Об этом журналистам в пятницу сообщила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

По словам Псаки, Байден напрямую задал Путину целый ряд вопросов, включая предполагаемое российское вмешательство в выборы 2020 года, нарушение суверенитета Украины, массированную кибератаку на SolarWind и арест Навального, передает golosameriki.com.

В четверг Псаки сказала, что Байден во время беседы с Путиным не скрывал своего возмущения и обеспокоенности действиями российского правительства.

Ранее на этой неделе в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран договорились о том, чтобы соответствующие команды с обеих сторон приступили к процессу продления срока действия Договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3). Срок действия этого соглашения, которое регулирует стратегические арсеналы ядерного оружия обеих стран, истекает 5 февраля.

Согласно условиям СНВ-3, США и Россия не имеют права на развертывание более 1500 стратегических ядерных боеголовок.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, который ратифицирует продление двустороннего договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В сообщении на сайте Кремля говорится о том, что продление договора СНВ-3 отвечает национальным интересам России помогает сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений Москвы и Вашингтона.
golosameriki.com
  • Сегодня, 07:43
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