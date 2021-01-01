Минтруд России выпустил новые правила охраны труда в медорганизациях, пишет Парламентская газета. В частности, они запрещают членам бригад скорой помощи курить в салоне, есть, спать и читать что-то кроме медицинской документации.
Из числа других ограничений, прописанных в приказе, – запрет на хранение и применение лекарств без этикеток, с нечитаемыми наименованиями и в повреждённых упаковках. Помимо этого, нельзя пробовать препараты на вкус и запах, пользоваться неисправными инструментами, оборудованием и медицинскими изделиями, не зарегистрированными в РФ, сообщает aif.ru.
Сотрудникам скорой помощи запрещено отвлекать водителя разговорами, принуждать его ехать быстро, самостоятельно включать сирену или мигалку. Родным и близким можно сопровождать пациента, если количество пассажиров не превышает число мест в машине, установленных заводом-изготовителем. В случае возгорания автомобиля во время вызова медики должны эвакуироваться вместе с больным, отойти на 10-15 метров и вызвать экстренные службы.
В числе прочего правила регулируют внешний вид сотрудников инфекционных стационаров – их ногти должны быть коротко подстрижены. На руках специалистов, обслуживающих наркозные аппараты в операционных, не должно оставаться следов масел, мазей и помады. Чтобы предотвратить накопление статических электрозарядов, запрещается носить одежду из шерсти, шёлка, нейлона, капрона и других синтетических тканей. Также под запретом украшения из металла.
Стоматологам рекомендуется повышать уровень освещённости рабочего места не больше чем в 10 раз. При этом они не имеют права закреплять лампы «с помощью верёвок и ниток, подвешивать светильники непосредственно на электрических проводах».
В отделениях психиатрии и наркологии сотрудники должны считать «проявления злобности, враждебности, агрессии, лживости, цинизма» со стороны пациентов клиническими признаками болезненного состояния. К потенциально опасным пациентам запрещено поворачиваться спиной, приближаться на расстояние меньше вытянутой руки, кроме того, желательно, чтобы рядом находился второй медработник. В помещениях для осмотра не должно быть острых и тяжёлых предметов, в том числе стационарных телефонов и горшков с цветами. Каждый кабинет психиатрического отделения должен быть оснащён сигнальной кнопкой на случай внезапного неадекватного поведения пациента. Если это произойдёт, медработники должны помогать друг другу согласно должностной инструкции. Когда такие меры не действуют, необходимо вызывать полицию.
Также правила уточняют, что перед началом работы медики должны не только переодеваться в специальную одежду, но и застегивать её на все пуговицы и завязки, а волосы зачесывать и убирать под головной убор. При работе с пациентами им нельзя пользоваться яркой косметикой, парфюмерией с сильными запахами, носить вызывающую бижутерию. Кроме того, под запретом – шейные платки и галстуки, висячие украшения в ушах и на шее. Обувь должна быть на низком устойчивом каблуке, с фиксированной пяткой. «В мужских отделениях запрещается ношение медперсоналом коротких юбок и верхней одежды с глубоким декольте», – говорится в приказе. aif.ru