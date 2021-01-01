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Почему шоу Додона все еще называется «PRESEDINTELE RASPUNDE»? ответ экс-президента Молдовы

Почему шоу Додона все еще называется «PRESEDINTELE RASPUNDE»? ответ экс-президента Молдовы

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что не планирует менять название своей онлайн-программы «Президент Игорь Додон отвечает», поскольку в стране были несколько президентов, и это слово не должно монополизироваться.

Об этом Додон сообщил 29 января, в своем видеоблоге, передает nokta.md

«Я видел, что многие люди недовольны тем, что шоу называется «Президент отвечает». У нас было несколько президентов в Республике Молдова или кто-то пытается монополизировать это понятие? Есть президент страны, председатель парламента, председатели партий (прим. ред. — președintele перевод с рум. — президент и председатель). Поэтому мы продолжим в этом формате. Я считаю, что это довольно интересный формат. Буквально вчера я был на юге и был приятно удивлен, что люди ждут нового эпизода нашего онлайн-общения «Президент Игорь Додон отвечает», — сказал он.

По словам Додона, он продолжит общение в таком формате.

«Я понимаю, что некоторые люди пытаются нас копировать. Желаю им успехов», — заключил лидер ПСРМ.

Игорь Додон был президентом Республики Молдова с 2016 по 2020 год.

nokta.md
  • Сегодня, 18:23
  • DTV
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