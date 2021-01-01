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Умерла самая высокая собака в мире
Категория:
Новости дня
Немецкий дог Фредди, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая собака в мире, умер в возрасте восьми с половиной лет, сообщает
news.mail.ru
ссылаясь на CNN.
Пес жил в Великобритании со своей хозяйкой Клэр Стоунман. Его рост от ступни до холки составлял 103,5 см. Когда Фредди стоял на задних лапах, то достигал 226 см.
Фредди родился самым маленьким в помете и начал стремительно расти после 3-месячного возраста. В 2016 году представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали его рекордный рост.
Большинство немецких догов живут от 8 до 10 лет.
Фото:
Claire Stoneman
news.mail.ru
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