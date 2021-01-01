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Умерла самая высокая собака в мире

Умерла самая высокая собака в мире

Немецкий дог Фредди, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая собака в мире, умер в возрасте восьми с половиной лет, сообщает news.mail.ru ссылаясь на CNN.

Пес жил в Великобритании со своей хозяйкой Клэр Стоунман. Его рост от ступни до холки составлял 103,5 см. Когда Фредди стоял на задних лапах, то достигал 226 см.

Фредди родился самым маленьким в помете и начал стремительно расти после 3-месячного возраста. В 2016 году представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали его рекордный рост.

Большинство немецких догов живут от 8 до 10 лет.

Умерла самая высокая собака в мире

Умерла самая высокая собака в мире
Фото:Claire Stoneman
news.mail.ru
  • Сегодня, 18:37
  • DTV
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