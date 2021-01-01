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В Одессе остался еще один памятник Ленину – Ильич-ребенок на территории детского лагеря

В Одессе остался еще один памятник Ленину – Ильич-ребенок на территории детского лагеря

Общественная организация «Декоммунизация. Украина» требует снести последний памятник Ленину, который остался в Одессе и один из немногих уцелевших изваяний Ильича в стране.

Декоммунизаторы выяснили, что памятник маленькому Ленину стоит на территории детского оздоровительного центра «Юный судоремонтник» на Костанди, 4, передает dumskaya.net.

Всего же по стране организация насчитала еще 14 памятников «вождю пролетариата».

«Мы обратились в Украинский институт национальной памяти и в органы местного самоуправления с требованием провести наконец-то их демонтаж. Надеемся, что до весны 2021 года памятники Ленину будут только в музеях», — сообщили общественники.

Несколько дней назад свалили последний памятник Ленину в области – в селе Старые Трояны Измаильского района.
В Одессе остался еще один памятник Ленину – Ильич-ребенок на территории детского лагеря
dumskaya.net
  • Сегодня, 18:52
  • DTV
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