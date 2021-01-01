Производство молока и яиц в хозяйствах всех категорий в 2020 году сократилось на 12,4% и 6,6% соответственно в результате сокращения производства как на сельскохозяйственных предприятиях, так и в домашних хозяйствах.
По данным Национального бюро статистики РМ, в 2020 году объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по предварительным оценкам, составил 72,9% от уровня 2019 года. Снижение валовой продукции сельского хозяйства было обусловлено сокращением продукции растениеводства на 35,9% (что привело к снижению общего показателя валовой продукции сельского хозяйства на 26,1%) и сокращением животноводческой продукции – на 3,8% (-1%), на передает point.md ссылаясь на ipn.md
В 2020 году удельный вес продукции растениеводства в общем объёме производства сельскохозяйственной продукции составил 64% (в 2019 году – 73%), на долю животноводческой продукции пришлось 36% (в 2019 году – 27%).
Урожай в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, характеризуется значительным сокращением объёмов зерновых и бобовых культур – на 2054 тысячи тонн или на 57,9% меньше: пшеницы – на 579 тысяч тонн (на 50,5%), ячменя – на 62 тысячи тонн (на 36,6%), бобовых культур – на 24 тысячи тонн (на 47,0%) и т.д.
Выращивание скота и птицы в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, в хозяйствах всех категорий сократилось на 0,8% – в основном из-за сокращения объёма животноводческой продукции на 10,7% в домохозяйствах населения. В то же время, на сельскохозяйственных предприятиях выращивание скота и птицы расширилось на 10,9%.