Dnestr.TV

 
0

ОАЭ разрешат иностранцам получить гражданство

ОАЭ разрешат иностранцам получить гражданство

Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в Персидском заливе, которая разрешит иностранцам получать гражданство.

Об этом пишет государственное новостное агентство WAM, передает gazeta.ru

Претендовать на гражданство смогут инвесторы, врачи, изобретатели, ученые, интеллектуалы, работники искусства и члены их семей. Заявки будут рассматривать правительство и местные органы исполнительной власти.

«Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию», — приводятся слова премьер-министра ОАЭ, шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума.

Требования разнятся для профессий, но по общему правилу кандидату нужно иметь не менее 10 лет опыта и рекомендательное письмо от авторитетных фигур в ОАЭ.

gazeta.ru
  • Сегодня, 09:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Правительство выступило инициатором создания в Приднест ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Правительство выступило инициатором создания в Приднест ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна