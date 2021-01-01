Сериал «Затерянные в Молдове» удостоился двух наград австралийского фестиваля Sydney Web Fest. Премию за лучший воплощение образа получил Нику Драган, а премия за лучшую второстепенную роль досталась Думитру Мамей.
В сериале снялись актеры из Республики Молдова и США. В фильме рассказывается о путешествии и отношениях с новыми людьми, с которыми встречается молодой американец, ставший волонтером Корпуса Мира, чтобы произвести впечатление на свою бывшую возлюбленную, пишет noi.md.
Напомним, что сериал «Затерянные в Молдове» - это комедийная драма о молодом американце. Главный герой Диего прибывает в Республику Молдова, где собирается преподавать английский язык в сельской школе. По приезде Диего обнаруживает мир, который в корне отличается от того, что он представлял. Он вынужден преодолеть свое высокомерие, чтобы научиться жить со своей новой семьей и остальными своими соотечественниками.
В сериале участвуют известные молдавские актеры, такие как Думитру Мамей и Ольга Гуцу-Куку, а также юная Лоредана Санду. Режиссеры фильма - Влад Болгарин и Кэлин Лаур. Производством проекта занимался молдавский продюсерский дом VOLT Cinematography в сотрудничестве с Racketa Production и Pascaru Production.