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Алисар, Ариэль и Дарвин: названы самые необычные имена новорожденных в Молдове в 2020 году

Алисар, Ариэль и Дарвин: названы самые необычные имена новорожденных в Молдове в 2020 году

Несменными лидерами среди популярных имён остаются София, Амелия, Давид и Матей.

Как только родители не изощряются с именами своих детей. Так, например, в этом году в Молдове на свет появились Алисар, Аполлинария, Кристал, Ариэль и Дарвин. Кроме того, мальчиков называли Даник, Азур, Пламен, Софиан и Тамерлан, Теадор, Жадор и Ромио. А девочек – Девиа, Алея, Алифия, Ювинелла, Карелия, Юнона и Флавиана, передает aif.md

По данным Агентства госуслуг, в 2020 году 846 мальчикам дали имя Давид, 663 – Матей, 568 – Богдан, 555 – Максим. В список популярных имён для мальчиков также вошли: Александр, Дамиан, Даниэль, Артём, Ион и Габриел.

Кроме того, на свет в 2020 году появились 747 Софий, а также 729 Амелий, 448 Анастасий, 438 Марий, 431 Виктория, 430 Дарий. Популярными среди девочек именами также были: Ева, Александра, Эвелина и Андрея.

Всего в 2020 году на свет появились 27 274 ребёнка: 14 306 мальчиков и 12 968 девочек.

aif.md
  • Вчера, 18:47
  • DTV
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